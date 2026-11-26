Son iki maçta yedek olan Kante'den hayran bırakan performansGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde ligde oynanan Çorum FK ve Kocaelispor karşılaşmalarında yedek kulübesinde yer alan N'Golo Kante, bu karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Sahada basmadık yer bırakmayan Fransız orta saha, gösterdiği performansla tam not aldı.
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’nin beşinci haftasında Shakhtar Donetsk ile oynadığı karşılaşmada N’Golo Kante ilk 11’de sahaya çıktı. Ligdeki Çorum FK ve Kocaelispor maçlarında yedek kulübesinde yer alan Fransız orta saha, sergilediği performansla dikkat çekti.
ORTA SAHADA MUHTEŞEM EFOR
Shakhtar Donetsk karşısında oyuna ilk 11’de başlayan Kante, karşılaşma boyunca sahada basmadık yer bırakmayan temposuyla öne çıktı. Sarı-lacivertlilerin orta sahadaki direncine doğrudan katkı veren tecrübeli oyuncu, maç genelindeki görüntüsüyle tam not aldı. Ayrıca Kante 12.74 km koşarak takımın en çok koşan oyuncusu oldu.
DİĞER MAÇLARA GÖZ KIRPTI
Çorum FK ve Kocaelispor maçlarını kulübede takip eden Kante’nin, Avrupa sahnesindeki kritik mücadelede ilk 11’e dönmesi ve ortaya koyduğu oyun, maçın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Yıldız isim, bu performansıyla bundan sonraki karşılaşmalar için de ilk 11'e göz kırptı.