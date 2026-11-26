Özcan Deniz adliyedeyken eşinden manidar paylaşımGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, eşinin Öykü Karayel ile başrolünü paylaştığı Son Yemek filminden duygusal bir sahne yayımladı.
- İstanbul'da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan Özcan Deniz adliyeye sevk edildi ve hakkında adli kontrol talep edildi.
- Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, Instagram hikayesinde sanatçının senaryosunu yazıp yönettiği ve Öykü Karayel ile başrolünü paylaştığı Son Yemek filminden duygusal bir sahneyi beyaz kalp ve sarılma emojileriyle paylaştı.
- Özcan Deniz ile Öykü Karayel'in başrollerini paylaştığı Son Yemek filmi 19 Kasım'da izleyiciyle buluştu.
İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan Özcan Deniz, adliyeye sevk edildi. Ünlü sanatçı hakkında adli kontrol talep edilirken eşi Samar Dadgar'ın Instagram hesabındaki paylaşımı dikkat çekti.
EŞİNİN YENİ FİLMİNDEN BİR SAHNE YAYIMLADI
Samar Dadgar, eşinin hem senaryosunu yazdığı hem yönetmenliğini üstlendiği hem de Öykü Karayel ile başrolünü paylaştığı Son Yemek filminden duygusal bir sahneyi Instagram hesabının hikaye bölümünde yayımladı.
KALP VE SARILMA EMOJİSİ EKLEDİ
Üzerinde "Ağlayarak sevgilime sarılmak istediğim o film" ifadelerinin yer aldığı videoya Dadgar, beyaz kalp ve sarılma emojileri ekledi. Eşinin adli sürecine ilişkin herhangi bir yazılı açıklamada bulunmayan Dadgar'ın paylaşımının zamanlaması dikkat çekti.
HENÜZ BİR HAFTA ÖNCE YAYINA GİRMİŞTİ
Özcan Deniz'in Bekir, Öykü Karayel'in ise Sebahat karakterine hayat verdiği Son Yemek filmi, 19 Kasım'da izleyiciyle buluşmuştu. Çeyrek asra yayılan bir aşk hikayesini anlatan filmin oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Ceyda Düvenci ve Gonca Vuslateri gibi isimler de yer alıyor.