Doğukan Güngör'den şaşırtan ayrılık itirafı! İsim vermediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Fatih karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Doğukan Güngör, geçmişte yaşadığı bir ayrılığı anlattı. Ünlü oyuncu, eski sevgilisinin başrol teklifi aldıktan sonra kendisinden ayrıldığını söyledi.
Zümrüdüanka ve Hakim dizilerinde rol alan, asıl çıkışını ise Kızılcık Şerbeti ile yapan Doğukan Güngör, özel hayatına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Empati programına konuk olan başarılı oyuncu, geçmişte yaşadığı bir ayrılıkla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.
"KIZ ARKADAŞIM BAŞROL OLDUĞUNDA BENDEN AYRILDI"
Vefasızlık denildiğinde aklına gelen ilk olayı anlatan Güngör, eski sevgilisinin başrol olmasıyla ilişkilerinin sona erdiğini belirterek, "Kız arkadaşım başrol olduğunda benden ayrıldı. Ben halihazırda bir projede oynuyordum ama başrollerden biri değildim." ifadelerini kullandı.
ESKİ SEVGİLİSİNİN ADINI VERMEDİ
Özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamayla dikkat çeken Güngör, söz konusu ayrılığın ne zaman yaşandığını ve eski sevgilisinin kim olduğunu açıklamadı.