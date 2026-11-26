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Zümrüdüanka ve Hakim dizilerinde rol alan, asıl çıkışını ise Kızılcık Şerbeti ile yapan Doğukan Güngör, özel hayatına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Empati programına konuk olan başarılı oyuncu, geçmişte yaşadığı bir ayrılıkla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

"KIZ ARKADAŞIM BAŞROL OLDUĞUNDA BENDEN AYRILDI"

Vefasızlık denildiğinde aklına gelen ilk olayı anlatan Güngör, eski sevgilisinin başrol olmasıyla ilişkilerinin sona erdiğini belirterek, "Kız arkadaşım başrol olduğunda benden ayrıldı. Ben halihazırda bir projede oynuyordum ama başrollerden biri değildim." ifadelerini kullandı.

Kızılcık Şerbeti dizisindeki rol arkadaşı Sıla Türkoğlu

ESKİ SEVGİLİSİNİN ADINI VERMEDİ

Özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamayla dikkat çeken Güngör, söz konusu ayrılığın ne zaman yaşandığını ve eski sevgilisinin kim olduğunu açıklamadı.