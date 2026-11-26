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Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan ve Merih Öztürk'ün başrollerini paylaştığı Kanal D'nin Yeşilçam esintili dizisi Haysiyet, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayan dizinin 13. bölümüyle final yapmasına karar verildi.

FİNAL ÖNCESİ YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ

Salı akşamları izleyici karşısına çıkan dizinin finaline kısa bir süre kala yayın gününde de değişikliğe gidildi. Haysiyet'in bundan böyle perşembe akşamları ekrana geleceği yeni bölüm fragmanıyla duyuruldu.

YERİNE SUSUZ YAZ GELİYOR

Haysiyet'in boşalttığı salı akşamı kuşağında yayınlanacak yapım da belli oldu. Kanal D'nin yeni dizisi Susuz Yaz, 1 Aralık'tan itibaren izleyici karşısına çıkacak.