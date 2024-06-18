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Çanakkale'de orman yangını! Boğaz'da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlerin ormana sıçraması sonucu ekipler, yangını söndürmek için karadan ve havadan çalışma başlattı. Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği tedbir amaçlı tek yönlü askıya alındı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangın nedeniyle boğaz trafiğinin tek yönlü askıya alındığı bildirildi.

Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisindeki ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale'de orman yangını! Boğaz'da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı

HAVADAN VE KARADAN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Çanakkale'de orman yangını! Boğaz'da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı

ÇANAKKALE BOĞAZI TEK YÖNLÜ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, söz konusu yangın nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

İşte deprem bölgesinden ilk görüntüler:

Çanakkale'de orman yangını! Boğaz'da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı

Çanakkale'de orman yangını! Boğaz'da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı

Çanakkale'de orman yangını! Boğaz'da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı

Çanakkale'de orman yangını! Boğaz'da gemi trafiği tek yönlü askıya alındı

Kaynak: AA / Ayça Elal - Güncel

Çanakkale Boğazı Orman Yangını Çanakkale Eceabat Kumköy Ormana Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

josef kamhi:

deprem bölgesi yazmışsınız onu düzeltin lütfen teşekkürler

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