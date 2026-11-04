Trump 1-7 Kasım'ı Anti-Komünizm Haftası ilan etti

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Abd Başkanı Trump'tan seçim heyecanının yaşandığı ABD'de yeni bir adım geldi. Kongredeki güç dengelerinin yeniden belirleneceği süreçte ABD Başkanı, bir haftalık özel anma dönemi ilan etti.

ABD BAŞKANI TRUMP 1-7 KASIM'I ANTİ-KOMÜNİZM HAFTASI İLAN ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 1-7 Kasım 2026 tarihlerini "Anti-Komünizm Haftası" olarak ilan etti. Karar, ABD'de Kongre ara seçimlerinin yapıldığı ve ülkenin siyasi geleceğine ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı bir döneme denk geldi. Trump'ın ilanıyla birlikte kasım ayının ilk haftası, komünizm karşıtlığına odaklanan özel bir dönem olarak belirlendi.

ABD'DE GÖZLER KONGRE ARA SEÇİMLERİNDE

ABD'de seçmenler, Başkan Trump'ın görev süresinin kalan iki yılında siyasi dengeleri etkileyecek Kongre ara seçimleri için sandık başına gitti. Ara seçimlerde Temsilciler Meclisinin 435 sandalyesinin tamamı için oylama yapılıyor. Senatoda da görev süresi dolan üyelerin yerine yeni senatörler belirleniyor.

Kaynak: Haberler.com