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Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü

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Bursa'da yaklaşık 1 saat süren sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti. Kentte birçok noktada su taşkınları yaşanırken Odunluk Metro İstasyonu'nu su bastı. Sel suları nedeniyle Acemler ve Ataevler arasındaki tüm metro istasyonları yolcu girişine kapatıldı. Nilüfer Çayı'nın debisi de yağış nedeniyle yükseldi. Çay çevresindeki park halinde bulunan bir araç su altında kaldı. Bazı yollarda ise seyir halindeki araçlar sel sularıyla sürüklendi.

Bursa'da sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış dolayısıyla sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Zaman zaman dolu yağışı etkisini artırırken, sağanak nedeniyle Odunluk Metro İstasyonu'nu su bastı.

Bursa'da sağanak yağış metro seferlerini de durdurdu, raylar şelaleye döndü

METRO İSTASYONLARI KAPATILDI

Acemler ve Ataevler arasındaki tüm metro istasyonları yolcu girişine kapatıldı, Bursa Uludağ Üniversitesi yönündeki metro hattına paralel ek otobüs seferleri başlatıldı. Tren içerisinde sağanak yağmura yakalanan vatandaşlar ise, tedirgin bir şekilde dışarıda olan biteni izledi. Yetkililerin uyarısıyla trendeki vatandaşlar aşağı indirildi.

Bursa'da sağanak yağış metro seferlerini de durdurdu, raylar şelaleye döndü

BURULAŞ'tan yapılan açıklamada, "Hava muhalefeti nedeni ile Acemler ve Ataevler İstasyonları arasındaki istasyonlar yolcu girişlerine geçici süreliğine kapatılmıştır. Üniversite yönüne gidecek yolcularımız için metro hattımıza paralel otobüs seferleri başlamıştır. Yolcularımızın Acemler Metro İstasyonu çıkışı otobüs aktarması yaparak ulaşım sağlaması önemle rica olunur. Anlayışınız İçin teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Bursa'da sağanak yağış metro seferlerini de durdurdu, raylar şelaleye döndü

ARAÇLAR SEL SULARIYLA SÜRÜKLENDİ

Nilüfer Çayı'nın debisi de yağış dolayısıyla yükseldi, çevresinde park halinde bulunan bir araç su altında kaldı. Osmangazi ilçesi Teferrüç Mahallesi 2. Aydın Caddesi'nde dere taşması sonucu yığılan molozlarla çok sayıda araç sürüklendi. Sahipleri kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarmaya çalışırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Araç içinde mahsur kalanlar çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Bölgedeki bir kişinin, aracı sürüklenmesin diye iple bağladığı görüldü.

Bursa'da sağanak yağış metro seferlerini de durdurdu, raylar şelaleye döndü

İşte kentten gelen sel manzaraları:

Bursa'da sağanak yağış metro seferlerini de durdurdu, raylar şelaleye döndü

Bursa'da sağanak yağış metro seferlerini de durdurdu, raylar şelaleye döndü

Bursa'da sağanak yağış metro seferlerini de durdurdu, raylar şelaleye döndü

Bursa'da sağanak yağış metro seferlerini de durdurdu, raylar şelaleye döndü

Bursa'da sağanak yağış metro seferlerini de durdurdu, raylar şelaleye döndü

Bursa'da sağanak yağış metro seferlerini de durdurdu, raylar şelaleye döndü

Bursa'da sağanak yağış metro seferlerini de durdurdu, raylar şelaleye döndü

Bursa'da sağanak yağış metro seferlerini de durdurdu, raylar şelaleye döndü

Kaynak: AA / Güncel

Bursa Çay Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Sihirbazın Çırağı:

On üçüncü cumanın gelişi haşyetiyle her yanı sarmaya başladı.

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HOZKAN:

heyy belediye nerdesin....zafer kazandınız ya....

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