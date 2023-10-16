Bursa'da Arkeoloji Festivali, tarih meraklılarını buluşturdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen Arkeoloji Festivali (Arkeofest), iki gün boyunca her yaştan tarih meraklısını 8500 yıllık geçmişi bulunan Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açık Hava Müzesi'nde buluşturdu. Türkiye'nin ilk arkeoloji festivali olma özelliği taşıyan etkinlikte katılımcılar, 37 farklı atölyede tarihe yolculuk yaparak keyifli bir gün geçirerek, restorasyon, çömlek yapımı, sikke basımı gibi birçok deneyim yaşadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Arkeoloji Festivali (Arkeofest), iki gün boyunca her yaştan tarih meraklısını 8500 yıllık geçmişi bulunan Arkeopark Açık Hava Müzesi'nde buluşturdu. Sikke basımından demir dövmeye kadar 37 farklı atölyede tarihe yolculuk yapan katılımcılar, Rafadan Tayfa ekibinin gösterisiyle de keyifli bir gün geçirdi.

TÜRKİYE'NİN İLK ARKEOLOJİ FESTİVALİ

Tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında Türkiye'de örnek çalışmalara imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 8500 yıllık Arkeopark'ta şehrin tarihi değerini ülke vitrinine çıkaracak bir etkinliğe daha imza attı. Türkiye'nin ilk arkeoloji festivali olma özelliği taşıyan ve ilki 2020 yılında yapılan Arkeoloji Festivali'nin üçüncüsü Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açık Hava Müzesi'nde düzenlendi.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜK İLGİ

Şehir içinden ve şehir dışından birçok vatandaşın büyük ilgi gösterdiği festival, 7'den 70'e her kesime hitap eden eğlenceli aktivitelere imza attı. Tarihi bölgede hazırlanan stantları gezen katılımcılar, restorasyon, kilden çömlek yapımı, çarkta çömlek yapımı, kağıt atölyesi, fosil kolye yapımı, kalıp baskı, mancınık yapımı, güneş saati yapımı, ilkel el matkabı, sikke basım, mandal kukla, çini boyama, Hitit çivi yazısı, kumaş boyama, doğada ateş başlatma gibi birçok deneyimi keyifle yaşadı.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER HAZIRLANDI

Aileleriyle festivale katılan çocuklar ise tekstil baskı, çömlekçi çarkı, çatlak yumurta boyama, kâğıt atölyesi, boyama, hazine avı gibi faaliyetlerle unutamayacakları bir gün geçirdi. Uzman personeller eşliğinde arkeoloji kazı yapan çocuklar, toprak altından buldukları çömlekleri büyük bir mutlulukla çıkardı. Alan içerisinde hazırlanan drama atölyeleriyle arkeoloji tutkunları zamanda yolculuk yaptı.

BAŞKAN AKTAŞ: 8500 YIL ÖNCESİNE TAŞINAN KÖKLÜ ARKEOLOJİK DEĞERLER VAR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da festival alanını gezip, atölye çalışmalarında çocuklara eşlik etti. BESAŞ standında çocuklarla birlikte ekmek hamuru hazırlayan Başkan Aktaş, fırının başında ekmeklerin pişme aşamasını da takip etti.

Uygarlıklar beşiği Bursa ve çevresinin, çok eski çağlardan beri yerleşimlere sahne olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Bursa'nın medeniyet birikiminin en önemli göstergelerinden biri de Aktopraklıkta gerçekleştirilen çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Arkeopark, bir açık hava müzesi olarak, kentin kültürel mirasına ve 8500 yıl öncesine uzanan köklü arkeolojik değerlerine şahit olma şansı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 yılından bu yana Aktopraklık Höyük kazılarına sağladığımız desteği, bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Arkeofest etkinliği ile sürdürüyoruz. Festival, ülkemizin ilk ve tek arkeoloji festivali olması açısından büyük önem taşıyor. Bu yıl Türkiye'deki farklı kurum, kuruluş ve müzelerden 37 arkeoloji atölyesi ile etkinliğimizi zenginleştirdik. Festivali, her yaştan misafirimize hitap edecek şekilde planlayıp çocuklara, gençlere ve yetişkin ziyaretçilere özel atölyeler hazırladık. Festivalin hazırlanmasında emeği geçen ve iki gün boyunca bizi burada yalnız bırakmayan tüm arkeoloji meraklılarına teşekkür ederim" dedi.