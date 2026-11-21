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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Gaziantep Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Suriye'deki 4 fakülte ve 2 meslek yüksekokulu kapatıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), söz konusu akademik birimlerin faaliyetlerine Suriye üniversiteleri bünyesinde devam edeceğini, öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması için gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı.

4 FAKÜLTE VE 2 MESLEK YÜKSEKOKULU KAPATILDI

21 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 12016 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, Gaziantep Üniversitesine bağlı El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Azez İslami İlimler Fakültesi, Afrin Eğitim Fakültesi ve Cerablus Meslek Yüksekokulu kapatıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Çobanbey Tıp Fakültesi ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu da karar kapsamına alındı.

EĞİTİM FAALİYETLERİ SURİYE ÜNİVERSİTELERİNE DEVREDİLECEK

YÖK tarafından yapılan açıklamada, kararın Türkiye ile Suriye arasında imzalanan yükseköğretim iş birliği düzenlemesi doğrultusunda alındığı belirtildi. Buna göre Gaziantep Üniversitesinin Afrin, Azez ve El-Bab'daki fakülteleri ile Cerablus Meslek Yüksekokulu, Halep Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek. Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Çobanbey'deki akademik birimleri ise ilgili Suriye yükseköğretim kurumlarına devredilecek.

ÖĞRENCİLERİN HAKLARI KORUNACAK

YÖK, düzenlemenin öğrencilerin eğitim hayatını olumsuz etkilememesi için iki ülke tarafından gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi. Açıklamada, öğrencilerin akademik haklarının korunacağı, eğitimlerinin kesintiye uğramayacağı ve mezunların mağduriyet yaşamaması için çalışmalar yürütüleceği vurgulandı.

TÜRKİYE'NİN AKADEMİK DESTEĞİ DEVAM EDECEK

YÖK açıklamasında, "Türkiye'nin Suriye'de yükseköğretime sağladığı akademik ve kurumsal destek, yeni dönemde Suriye üniversitelerinin kendi kapasitelerini güçlendirecek şekilde sürdürülecek" ifadelerine yer verildi. Böylece Türkiye'ye bağlı akademik birimlerin Suriye

Kaynak: ANKA