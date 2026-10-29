Brüksel'de Türk temsilcilikleri, Cumhuriyet Bayramı için ortak resepsiyon verdi

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, Avrupa Birliği (AB) ve NATO nezdindeki daimi temsilcilikleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos'un onur konuğu olarak katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenledi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yaprak Balkan ve NATO nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk'ün ortak ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyon, SHAPE Uluslararası Bandosunun İstiklal Marşı, Belçika, AB ve NATO marşlarını icra etmesiyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı video mesajla devam eden resepsiyonun açılış konuşmasını, ev sahibi büyükelçiler adına Büyükelçi Tantekin yaptı.

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak, Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Tantekin, Cumhuriyet'in yeni yüzyılında geleceğe güven ve kararlılıkla baktıklarını, dostları ve müttefikleriyle bu kazanımları ileriye taşımaya hazır olduklarını vurguladı.

AB ve NATO ile ilişkilere değinen Tantekin, Türkiye'nin AB üyeliğine aday bir ülke olduğunu hatırlatarak, "Ekonomilerimiz ticaret ve değer zincirleri aracılığıyla birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Yaklaşık 30 yıl önce kurulan Gümrük Birliği ile de birbirimize bağlıyız ve bu birliği her iki tarafın yararına olacak şekilde modernize etmenin zamanının geldiğine inanıyoruz. Türkiye, 70 yılı aşkın süredir kararlı ve son derece yetkin bir NATO müttefikidir, aynı zamanda İttifak'ın ikinci büyük ordusuna sahiptir. Geçen temmuz Ankara'da, İttifak'ımızın birlik ve gücünü yeniden teyit eden çok önemli ve tarihi bir NATO zirvesine ev sahipliği yaptık. Türkiye, Avrupa güvenliği ve savunmasında kilit rol oynamayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Belçika Kraliyet Ekonomik Misyonunu İstanbul ve Ankara'da ağırlamaktan da memnuniyet duyduklarını dile getiren Tantekin, Türkiye'yi henüz ziyaret etme fırsatı bulamayanları Antalya'da düzenlenecek COP31'e davet etti.

"Türkiye'ye güvenmeye devam ediyoruz"

Resepsiyona onur konuğu olarak katılan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Türkiye'nin İttifak içindeki uzun yıllara dayanan ortaklığına ve güvenilir müttefik konumuna dikkati çekti.

Shekerinska, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır müttefikler olarak Avrupa güvenliğinin ön saflarında birlikte yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Türkiye'nin yalnızca kolektif savunmamıza değil, uzun yıllardır devam eden misyon ve operasyonlarımıza sunduğu çeşitli katkıları da takdir ediyoruz. Türk ordusunun desteğine, müttefikimiz Türkiye'nin desteğine ne zaman ihtiyaç duysak, onlara her zaman güvenebileceğimizi biliyorduk. Bu yıl tüm liderlerimizi tarihi bir zirve için bir araya getirdiğimizde bunu Ankara'da yapmaya karar vermemiz tesadüf değildi. Çünkü bundan yalnızca bir yıl önce bütün liderlerimiz savunma yatırımlarını çok daha yüksek seviyelere çıkarma konusunda güçlü bir taahhütte bulunmuştu ancak ilk sonuçları ortaya koyabildiğimiz yer Ankara oldu."

Ankara'daki zirvede Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın savunma alanında daha fazla sorumluluk üstlendiğini gösterdiklerini belirten Shekerinska, Rusya'nın Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik sürekli ve en doğrudan tehdidi karşısında savunmalarını güçlendirdiklerini ifade etti.

Shekerinska, İttifak olarak Ukrayna'nın haklı mücadelesine desteği sürdüreceklerini de vurguladıklarını aktararak, Türkiye'nin zirveye dostane ve müttefiklik ruhuna uygun ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Shekerinska, "Bu önemli başarılarınız dolayısıyla hepinizi tebrik ediyorum. Milli gününüzü kutluyor ve şunu söylemek istiyorum: Türkiye'ye güvenmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin de bize güvenebileceğini hem biz hem siz biliyorsunuz." dedi.

"Türkiye ile ilişkilerin sorumluluk alanımın bir parçası olmasından büyük memnuniyet duyuyorum"

Resepsiyonun bir diğer onur konuğu AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos da "Türkiye ile ilişkilerin sorumluluk alanımın bir parçası olmasından ve son iki yılda birlikte yürüttüğümüz çalışmaları yoğunlaştırmış olmamızdan büyük memnuniyet duyuyorum. Öngörülemez bir dünyada, daha derin bir ortaklıktan her iki taraf da yarar sağlıyor. Ticaretten ulaştırmaya, enerjiden güvenliğe kadar iki tarafa da fayda sağlayacak muazzam bir işbirliği potansiyeli bulunuyor." diye konuştu.

Türkiye'yi birçok kez ziyaret ettiğini dile getiren Kos, "Ülkenizi şimdiye kadar birkaç kez ziyaret ettim ve birçok bakanınızla mükemmel çalışma ilişkileri geliştirdiğimi söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Kos, Türkiye ile çalışmalarında kendisi açısından öne çıkan anlardan birinin, ay başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın bir kesiminin açılışına katılması olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı trenle saatte 200 kilometre hıza ulaştıklarını aktaran Kos, İstanbul'u Bulgaristan sınırına bağlayan demir yolunun Türkiye ile AB'yi birbirine yakınlaştırdığını söyledi.

Kos, hattı Türkiye-AB ilişkilerinin ulaşabileceği düzeyin bir simgesi olarak gördüğünü, karşılıklı güvenin güçlendirilmesi ve ilişkilerin tüm potansiyelinin değerlendirilmesi halinde nelerin mümkün olabileceğini gösterdiğini belirtti.

Gümrük Birliği, sanayi stratejisi ve güvenlik işbirliğinin önemine işaret eden Kos, "Ancak nihayetinde ilişkimiz sizinle ilgili. Biz insanlarla ilgili. Milyonlarca vatandaşımızın yaşamları ve aile geçmişleri Türkiye ile AB'yi birbirine bağlıyor. Önümüzdeki yıllarda milyonlarcasının daha ortak hikayeler oluşturmasını umuyorum." dedi.

Kos, Türk kahvesine olan ilgisini de dile getirerek konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bir Türk sözü vardır: 'Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.' Türk dostlarım, Türk kahvesini ne kadar sevdiğimi çok iyi bilir. Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır ama bu, kahvenin kendisinden değil, birlikte oturup içerken oluşturduğu güvenden ve çözmeye yardımcı olduğu meselelerden kaynaklanır. Türk meslektaşlarım ve dostlarımla şimdiye kadar çok sayıda kahve içtim. Dolayısıyla 103 yıllık bir dostluk daha ve umarım çok daha fazlası için oldukça sağlam bir temelimiz olduğunu düşünüyorum."

Son yıllarda Belçika'da düzenlenen en geniş katılımlı Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna çok sayıda ikili büyükelçi, AB ve NATO nezdinde görevli daimi temsilci, Belçika Türk toplumu üyeleri, Türk kökenli siyasetçiler, Türk ve yabancı basın mensupları, NATO'daki askeri temsil heyetleri başkanları, ikili askeri ataşeler katıldı.

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Kaynak: AA