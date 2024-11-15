Eşini kemerle boğup öldüren caniden akılalmaz sözler: Bir erkekle mesajlaştığını görünce sinirlendim

Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Özlem Bayrak'ı kemerle boğarak öldüren Hakan Bayrak, eşinin bir erkekle mesajlaştığını görünce sinirlendiğini, olayı bu yüzden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

EŞİNİ KEMERLE BOĞUP İNTİHARA KALKIŞTI

Olay, dün saat 07.30 sıralarında, Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Hakan Bayrak (40) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Bayrak (35) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Hakan Bayrak, eşini kemerle boğarak öldürüp ardından binanın çatısına çıkarak yaşamına son vereceğini söyledi.

GENÇ KADININ YAKINLARI, ADAMA SALDIRDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, binanın önünde hava yatağı açarken, Hakan Bayrak, İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen tarafından 2.5 saat süren konuşmanın ardından ikna edilirken, cinayeti öğrenen talihsiz kadının yakınları, Hakan Bayrak'a saldırmaya çalıştı. Gözaltına alınan şüpheli, İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

"BİR ERKEKLE MESAJLAŞTIĞINI GÖRÜNCE SİNİRLENDİM"

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Hakan Bayrak ifadesinde, "Sabah uyandım, eşimin telefonuna baktığımda başka bir erkeğin mesajlarını gördüm. Beni aldattığını düşününce çok sinirlendim. Bir anlık sinirle öldürdüm. Çok pişman olduğum için çatıya çıkıp yaşamıma son vermek istedim. Beni polisler ikna etti. Bir daha böyle bir durumla karşı karşıya kalsam öldürmezdim" dediği öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Hakan Bayraktar adliyeye çıkartıldı.

Bu arada, nakliyeci olan Hakan Bayrak'ın, mobilya firmasında satış temsilcisi olarak çalışan Özlem Bayrak ile 4 yıl önce evlendiği, çocukları olmayan çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasına geldiği öğrenildi. Çiftin bir süre ayrı yaşadıktan sonra tekrar bir araya geldiği ortaya çıktı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Özlem Bayrak'ın cenazesi bugün, ailesi tarafından alınıp, Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Menteşe Mahallesi'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Özlem Bayrak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Özlem Bayrak, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.