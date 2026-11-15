Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İndirimli boy aynası izdihama neden oldu! Mağaza açılışında tartışma çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İndirimli boy aynası izdihama neden oldu! Mağaza açılışında tartışma çıktı Haber Videosunu İzle
İndirimli boy aynası izdihama neden oldu! Mağaza açılışında tartışma çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
6 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da yeni açılan bir mağazanın indirim kampanyası yoğun ilgi gördü. Uygun fiyatlı boy aynası satın almak isteyen vatandaşlar arasında tartışma çıkarken mağaza açılışında izdiham yaşandı.

Kütahya'da bir mağazanın açılışına özel düzenlediği indirim kampanyası, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özellikle indirimli fiyatla satışa sunulan boy aynasını almak isteyenler arasında tartışma çıktı.

MAĞAZA AÇILIŞINDA İZDİHAM

İndirimli ürünlere ulaşmak isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle mağaza açılışında izdiham yaşandı. Boy aynası almak isteyenler arasında çıkan tartışma, açılıştaki hareketliliği artırdı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Özgür Özel'in yeni A takımı belli oluyor! İşte 160 kişilik liste

Özgür Özel'in yeni A takımı belli oluyor! İşte 160 kişilik liste

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıCamoka99:

bide su tıplere bak nede bakarlar ya boylarına maşallah çok güzeller

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıTuncer Okan:

Market market dolaşıp aynı ürünün daha ucuzunu arayan koyunlar,kendi düşen ağlamaz...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıAhmet Kanpak:

Yazıklar yazıklar yazıklar olsun 1000 defa yazıklar olsun.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıDeniz Gürbüz:

Boy aynası önemlidir koşsunlar tabiki

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıAhmet Kanpak:

Bu ülkenin insanları rezil olmaya müstahak.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Wanda Nara'dan Icardi'nin sevgilisine ağır sözler! Ağza alınmayacak ifadeler kullandı

Wanda'dan Icardi'nin sevgilisine ağza alınmayacak sözler!
Farah Zeynep Abdullah'tan İbrahim Tatlıses ve Asena çıkışı: Dünya saçması!

İbrahim Tatlıses ve Asena'yı örnek gösterdi! Öfkesini gizleyemedi
Kahramanmaraş'ta Aşık Kamberi olarak tanınan halk ozanı otogar tuvaletinde ölü bulundu

Türküleri dillerdeydi! Cansız bedeni otogar tuvaletinde bulundu
Kemal Sunal'ın Yoksul filmindeki Leyla'sıydı! Şehnaz Dilan'ın son hali ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın Yoksul filmindeki Leyla'sıydı! Son hali ortaya çıktı
Selahattin ve Lara Paşalı'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt

Boşanıyorlar denmişti! Tek kareyle herkese yanıt verdiler
14 yıllık kayıp dosyasında 5 tutuklama! Cinayetin sırrı çene kemiğiyle çözüldü

14 yıllık sır perdesi bakın nasıl çözüldü! Çifte cinayette 5 tutuklama
Can Yaman'ın son hâli şaşırttı! Herkes aynı soruyu sordu

Can Yaman'ın son hali şaşırttı! Ten rengini görenler aynı soruyu sordu
Latin Grammy’ye kaslı korseyle geldi: Şarkıcı Sofia Monroy’un kyafeti gündem oldu!

Latin Grammy'de "Yok artık" dedirten kıyafet!
Milei'nin şovları tartışılırken Arjantin'in borcu 532 milyar dolara ulaştı15

Şov peşinde koşayım derken ülkeyi batırdı