Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Zanlı Sinop'ta Yakalandı

Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Zanlı Sinop'ta Yakalandı
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Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun'u öldüren Ali Eren Somun, Sinop'ta ormanda kurduğu çadırda düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

OPERASYON ANI KAMERADA

Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun'u balkondan tırmanıp girdiği evinde tabancayla vurup öldüren, görevli bekçi E.E.'yi de bacağından yaralayan Ali Eren Somun'un, kaçtığı Sinop'ta, ormanda kurduğu çadırda operasyonla yakalandığı anlar, polis kamerasına yansıdı. İçişleri Bakanlığı tarafından 'Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini ikamet ettiği adrese gizlice girerek öldüren ve olaya müdahale eden bir mahalle bekçimizi yaralayan şahıs Sinop'ta yakalandı' notuyla paylaşılan görüntülerde; şüphelinin yakalandığı, çadırda suç aleti tabanca ve desteler halinde bir miktar para olduğu yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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