Real Madrid'de Arda Güler alarmı: Kabul edilemez

González, Real Madrid'in kadro kalitesini sorgulayarak " Real Madrid'in kadrosunun kalitesine bakın! Gol kralınız, Arda Güler oynamadığında serbest vuruşları kullanan kişi..." ifadelerini kullandı.

"ARDA HARİCİNDE ORTA YAPABİLECEK BİRİ YOK MU?"

İspanyol yorumcu, Arda'nın yokluğunda duran toplarda ve ortalarda yaşanan sıkıntıya da dikkat çekti. González, "Arda Güler yokken iyi bir orta yapabilecek tek bir oyuncu bile yok mu takımda? Kadro geçen sezonla aynı; orta yapabilecek teknik beceriye sahip oyuncularınız eksik" değerlendirmesinde bulundu.