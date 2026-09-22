Trump, Genel Kurul'a adım atar atmaz mesajı verdi: Savaşı sonlandır

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Abd Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81'inci oturumu için geldiği BM binası girişinde, kapıda bekleyen basın mensuplarına verdiği kısa demecinde Rusya Devlet Başkanı Putin'e seslenerek, "Savaşı sonlandır" dedi.

"BENİ TAKİP ETMEYECEĞİNİZİ SÖYLEMİŞTİNİZ"

Binaya giren Trump, doğrudan basın mensuplarına yönelerek, CNN ve kanalın Beyaz Saray muhabiri Kaitlan Collins'e sataştı.

Kameraların karşısında CNN ekibine dönen Trump, "CNN'in burada beni takip ediyor olmasına şaşırdım! Burada olmamalısınız. Beni takip ediyor olmamalısınız. Beni takip etmeyeceğinizi söylemiştiniz. Beni takip ediyor olmamalısınız!" ifadelerini kullandı.

Sözlerini tamamlayan Trump, basın mensuplarının yanından ayrılmak üzereyken bir gazeteci kendisine Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili soru yöneltti.

PUTİN SORUSU TRUMP'I YOLUNDAN ÇEVİRDİ

Gazetecilerin yanına geri dönerek mikrofona eğilen ABD Başkanı, Putin'e seslenerek, "Savaşı sonlandır" dedi. Trump, daha sonra basın mensuplarının yanından ayrılarak eşi Melania Trump ile birlikte binaya girdi.

BUGÜN KÜRSÜYE ÇIKIYOR

Trump'ın, "Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler" temasıyla düzenlenen 81'inci oturumda, geleneğe uygun olarak Brezilya'nın ardından ev sahibi ülke sıfatıyla ikinci sırada kürsüye çıkması bekleniyor.

Yaklaşık 130 devlet ve hükümet başkanının katıldığı genel görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Genel Kurul'a hitap edecek.

Kaynak: Haberler.com