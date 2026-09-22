Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu kürsüsünde Sezai Karakoç’un şiirini okudu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. oturumunda yaptığı konuşmada Türk edebiyatının önemli şairlerinden Sezai Karakoç’un dizelerine yer verdi.

HİTABINI SEZAİ KARAKOÇ'UN ŞİİRİ İLE TAMAMLADI

Konuşmasının son bölümünde BM Güvenlik Konseyi'nin yapısında reform yapılması gerektiği yönündeki çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezai Karakoç'un "Onlar Sanıyorlar ki" isimli şiirinden dizeler okudu.

BİNALİ YILDIRIM GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Erdoğan'ın Sezai Karakoç'un şiirini okuduğu sırada salonda konuşmayı dinleyenler arasında bulunan eski Başbakan Binali Yıldırım'ın, gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

“ONLAR SANIYORLAR Kİ”

Sezai Karakoç’un “Onlar Sanıyorlar ki” isimli söz konusu şiirinin tamamı şu şekilde:

“Onlar sanıyorlar ki,

Biz sussak mesele kalmayacak.

Halbuki biz sussak,

Tarih susmayacak.

Tarih sussa,

Hakikat susmayacak.

Onlar sanıyorlar ki,

Bizden kurtulsalar mesele kalmayacak.

Halbuki bizden kurtulsalar,

Vicdan azabından kurtulamayacaklar.

Vicdan azabından kurtulsalar,

Tarihin azabından kurtulamayacaklar.

Tarihin azabından kurtulsalar,

Allah’ın gazabından kurtulamayacaklar”

Kaynak: Haberler.com