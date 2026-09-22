Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu kürsüsünde Sezai Karakoç’un şiirini okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu kürsüsünde Sezai Karakoç’un şiirini okuduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nun 81. oturumunda yaptığı konuşmanın sonunda Sezai Karakoç'un "Onlar Sanıyorlar ki" isimli şiirini okudu. Erdoğan'ın şiiri seslendirdiği sırada Genel Kurul salonunda bulunan eski Başbakan Binali Yıldırım'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nun 81. oturumundaki konuşmasında Sezai Karakoç'un "Onlar Sanıyorlar ki" şiirinden dizeler okudu.
- Erdoğan, konuşmasının son bölümünde BM Güvenlik Konseyi'nin yapısında reform yapılması gerektiği çağrısını yineledi.
- Konuşma sırasında salonda bulunan eski Başbakan Binali Yıldırım'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. oturumunda yaptığı konuşmada Türk edebiyatının önemli şairlerinden Sezai Karakoç’un dizelerine yer verdi.
HİTABINI SEZAİ KARAKOÇ'UN ŞİİRİ İLE TAMAMLADI
Konuşmasının son bölümünde BM Güvenlik Konseyi'nin yapısında reform yapılması gerektiği yönündeki çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezai Karakoç'un "Onlar Sanıyorlar ki" isimli şiirinden dizeler okudu.
BİNALİ YILDIRIM GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Erdoğan'ın Sezai Karakoç'un şiirini okuduğu sırada salonda konuşmayı dinleyenler arasında bulunan eski Başbakan Binali Yıldırım'ın, gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
“ONLAR SANIYORLAR Kİ”
Sezai Karakoç’un “Onlar Sanıyorlar ki” isimli söz konusu şiirinin tamamı şu şekilde:
“Onlar sanıyorlar ki,
Biz sussak mesele kalmayacak.
Halbuki biz sussak,
Tarih susmayacak.
Tarih sussa,
Hakikat susmayacak.
Onlar sanıyorlar ki,
Bizden kurtulsalar mesele kalmayacak.
Halbuki bizden kurtulsalar,
Vicdan azabından kurtulamayacaklar.
Vicdan azabından kurtulsalar,
Tarihin azabından kurtulamayacaklar.
Tarihin azabından kurtulsalar,
Allah’ın gazabından kurtulamayacaklar”