Ankara'da üç arkadaşını öldüren zanlı, teslim ol çağrısına uymayıp intihar etti

Ankara'da, birlikte uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen arkadaşlarını yaşadıkları tartışma nedeniyle öldürdükten sonra intihar eden zanlının komşusu, "Saldırgan peşindeki polislere, 'Üç kişiyi öldürdüm. Beni uyuşturucuya alıştırdılar. Müebbet hapis yatamam' dedi" diye konuştu.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Anadolu Caddesi 500. Sokak'ta yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddialara göre, birlikte uyuşturucu madde kullanan Mehmet Emre Çalı (28), ağabeyi Emre Çalı (29), Mehmet Büyükırmak (35) ve Kadir Çiçek (30) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Kadir Çiçek, bıçak ve tabancayla saldırdığı üç arkadaşını öldürdükten sonra olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra eve gelen ve açık bırakılan kapıdan içeri giren Çiçek'in diğer arkadaşları cesetlerle karşılaştı. Durumun ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Çalı kardeşler ile arkadaşları Büyükırmak'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis ekiplerince şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Teslim ol çağrısına uymayıp intihar etti

İşlediği cinayetlerinden birkaç saat sonra olay yerine gelen Kadir Çiçek ise polis ekiplerince fark edildi. Yaşanan kovalamaca nedeniyle bir apartmana saklanan Çiçek, kendisine yapılan teslim ol çağrısına uymayarak tabancayla başına ateş etti. İntihar eden Çiçek'in cenazesi de incelemeler sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan, Çiçek'in öldürdüğü kişilerin cesetleriyle karşılaşan arkadaşları, olaydan birkaç saat önce ziyarete gelmek istediklerini Çiçek'e söylediklerini fakat başka kişilerle buluşacağı için kendilerini reddettiklerini söyledikleri öğrenildi.

Vefat eden Çalı kardeşlerin Akyurt'un Karacalar Mahallesi'nde toprağa verileceği, vefat eden diğer kişilerin nereye defnedileceğinin ise henüz netleşmediği aktarıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturmaların ise sürdüğü belirtildi.

"Polislere, 'Üç kişiyi öldürdüm, beni uyuşturucuya alıştırdılar, müebbet hapis yatamam' dedi"

Olayla ilgili konuşan Çiçek'in komşularından Yaşar Yazar:

"Şüpheli şahıs kapımıza geldi. Çakmak istedi. O arada binadan içeriye gitti. Sabah saatleriydi. Ardından peşine polisler geldi. 'Ben polise el kaldıramam. Annemin babamın yüzünü yere eğdirdim. Üç kişiyi öldürdüm. Beni uyuşturucuya alıştırdılar. Müebbet hapis yatamam' dedi. Üç kişiyi katletmiş sonra da kendini öldürmüş. Buradan birkaç bina ötede cinayet işlemiş. Kaçmaya çalışmış. En son da bizim yaşadığımız binaya girmiş. Burası çok kalabalıktı. Silah sesleri duyduk. Bizim de psikolojimiz etkilendi bu olaydan. Kapımı çaldığında çok korktum. Delikten kim olduğuna baktım. Evde iki çocuğum vardı. Madde bağımlısı gibi hali vardı. Bize zarar vermesinden endişe ettik" dedi.

"İçeride uyuşturucu madde kullandıkları söyleniyor"

Komşulardan Aynur Yılmaz ise, "Olay sırasında evdeydik. Çocuklar silah sesi duymuş. İlk başta ne olduğunu anlamadık. Üç kişinin vurulduğunu duyduk. Nedenini bilmiyoruz. İçeride uyuşturucu madde kullandıkları söyleniyor. Her şeyin madde etkisi altında olmuş söylemişler. Kavga etmişler, birbirlerine silah doğrultmuşlar. Bir kişi üç arkadaşını öldürmüş. Ardından da kaçmış. Daha sonra da kendi kafasına sıkarak intihar etmiş. Olay yerinde polisler vardı. İncelemelerin ardından da cenazeleri götürdüler. Mahallede daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Olaya karışanları da tanımıyorduk" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı