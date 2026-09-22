Samsun'da ağabeyine ateş açan şüpheli silahı kendi başına dayadı! 4 saatlik müzakereyle ikna edildi

Samsun'da ağabeyine ateş açan şüpheli silahı kendi başına dayadı! 4 saatlik müzakereyle ikna edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Orhan D., husumetli olduğu ağabeyi Ali D.'ye tabancayla ateş açtı. Ali D. olayı yara almadan atlatırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis, Orhan D.'yi Canik ilçesinde kayınpederinin evinin önünde araç içinde tespit etti. Üzerine silah doğrultulan ekipler havaya 2 el uyarı ateşi açtı; bunun üzerine şüpheli tabancayı kendi başına dayadı. Orhan D., 4 saat süren müzakere sonunda ikna edilerek gözaltına alındı.
SAMSUN'da ağabeyine tabancayla ateş açıp, kendi başına silah dayadıktan sonra 4 saatlik müzakere sonrası ikna edilen Orhan D., gözaltına alındı.
HUSUMETLİ OLDUĞU AĞABEYİNE ATEŞ AÇTI
Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi 1004'üncü Sokak'ta, Orhan D., husumetli olduğu ağabeyi Ali D.'ye ateş etti. Ali D., olayı yara almadan atlatırken, Orhan D. kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, Orhan D.'nin eşi, ağabeyi ve kayınpederinin evlerinde önlem aldı. Bir süre sonra Orhan D.'nin, kayınpederinin Canik ilçesindeki evinin önünde araçla görülmesi üzerine polis, şüphelinin peşine düştü.
SİLAHI KENDİ BAŞINA DOĞRULTTU
Orhan D.'nin, polisin üzerine silah doğrultması üzerine ekipler, havaya 2 el uyarı ateşi açtı. Bunun üzerine Orhan D., elindeki tabancayı kendi başına doğrulttu. Orhan D., 4 saat süren müzakere sonrasında ikna edilerek gözaltına alındı.