Haberler

Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş'ı 72-59 yenerek şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı üst üste 2, toplamda ise 9'ncu kez müzesine götürdü.

  • 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş'ı 72-59 yenerek şampiyon oldu.
  • Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı üst üste 2, toplamda 9. kez kazandı.
  • Maçın en skorer isimleri 13'er sayıyla Wade Baldwin ve Jaylen Nowell oldu.

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş'ı 72-59 yenerek şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı üst üste 2, toplamda ise 9'ncu kez müzesine götürdü.

DEV DERBİYE FENERBAHÇE ETKİLİ BAŞLADI

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, müsabakaya Trent Forrest’in basketi ile başlarken, siyah-beyazlıların ilk sayıları Scottie Wilbekin’den geldi. Maçtaki ilk molaya Fenerbahçe 12-8’lik üstünlükle girdi. İlk periyodun son anlarında savunmadaki etkinliğini artıran Fenerbahçe hücumda da bulduğu sayılarla farkı artırdı ve ilk çeyreği 11 sayı farkla önde bitirdi.

DEVREYE BÜYÜK FARKLA GİDİLDİ

İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken Melih Mahmutoğlu ve Wade Baldwin ile etkili olan sarı-lacivertliler, farkı 15 sayıya kadar çıkardı. Beşiktaş’ın top kayıplarını iyi değerlendiren Fenerbahçe, farkı 19’a kadar yükseltirken soyunma odasına 46-27’lik skorla girildi. 

BEŞİKTAŞ ÜÇÜNCÜ PERİYOT FARKI ERİTTİ

Siyah-beyazlılar, 3. periyot başında farkı eritmeye başladı ancak sonrasındaki 4 dakika 22 saniye sayı bulamadı ve sarı-lacivertliler, son çeyrek öncesi skoru 58-46’ya getirdi. 

FENERBAHÇE SON ANLARDA HATA YAPMADI

Sarunas Jasikevicius’un öğrencileri son periyotta farkı korudu ve parkeden 72-59 galip ayrılarak üst üste ikinci kez şampiyonluğunu ilan etti. 

MAÇIN EN SKORER İSİMLERİ

Derbide en skorer 13’er sayıyla Wade Baldwin ve Jaylen Nowell oldu. Fenerbahçe’de Braxton Key 11 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

ÜST ÜSTE İKİ, TOPLAMDA 9. ŞAMPİYONLUK

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, kulüp tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı üst üste ikinci, toplamda ise dokuzuncu kez müzesine götürdü. 

33 AYDA 9 KUPA KAZANDI

Fenerbahçe Tarfin başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertli takımın başında olduğu 33 aylık dönemde 1 EuroLeague, 3 Basketbol Süper Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası olmak üzere toplam 9 kupa kazandı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demet Şener Türkiye'de bulamadığı çanta için Almanya'ya uçtu

İstediği çantayı Türkiye'de bulamadı binlerce kilometre gidip aldı

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yöntemi! Vatandaşlar Bakan Gürlek'i etiketliyor

Böyle bir şey nasıl olabilir? Vatandaşlar Bakan Gürlek'i etiketliyor
Taksiciler uygulamadan korsan taksi çağırıp tuzak kurdu! Ceza yiyen tek kişi sürücü olmadı

Taksicilerden korsan sürücüye tuzak! Ceza yiyen tek o olmadı
Sanayide 80 bin TL fiyat aldı, otomobilini 10 bin TL’ye kendi boyadı

Sanayide aracının değeri kadar ücret istenince kendisi kolları sıvadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi! Salonda alkış tufanı kopartan sözler

BM'de tarihi mesajlar! O sözleri salonda alkış tufanı kopardı

Kocaeli'de sağanak su baskınlarına yol açtı! Valilik uyardı: Yağış çarşamba akşamına kadar sürecek

Su baskınları başladı! Valilik yağışın biteceği günü açıkladı
Şara koltuğu bırakıp sandalyeye oturdu! 'Sanmışlardı ki tevazu, oysa çok rahatsızlar'

Şara koltuğu bırakıp sandalyeye oturdu! Esprisi bomba