Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti

Real Madrid'in Atletico Madrid ile oynadığı derbide 54 dakika sahada kalan Arda Güler, karşılaşmanın ardından milli takım kampına katıldı.

HERKESLE TEK TEK SELAMLAŞTI

Milli takım idmanında görüntülenen Arda Güler'in takım arkadaşları ve çevresindeki isimlerle tek tek tokalaşarak selamlaştığı görüldü. Genç futbolcunun sakin ve saygılı tavırları dikkat çekerken, görüntüleri izleyen futbolseverlerden de çok sayıda yorum geldi.

"GİDEREK DAHA DA OLGUNLAŞIYOR"

Arda Güler'in idmandaki görüntülerini izleyen futbolseverler, genç yıldızın karakterine ve davranışlarına övgüler yağdırdı. Yapılan yorumlarda "Ne kadar da saygılı bir çocuk, maşallah", "Giderek daha da olgun ve efendi biri oluyor" ve "Çok efendi bir insan" ifadeleri öne çıktı. Arda Güler, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.