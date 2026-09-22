Haberler

Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti Haber Videosunu İzle
Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Madrid derbisinin ardından A Milli Takım kampına katılan Arda Güler'in idmandaki davranışları dikkat çekti. Takım arkadaşları ve çevresindeki isimlerle tek tek tokalaşıp selamlaşan genç futbolcu için futbolseverler, "Maşallah, çok efendi" şeklinde övgü dolu yorumlar yaptı.

Real Madrid'in Atletico Madrid ile oynadığı derbide 54 dakika sahada kalan Arda Güler, karşılaşmanın ardından milli takım kampına katıldı.

HERKESLE TEK TEK SELAMLAŞTI

Milli takım idmanında görüntülenen Arda Güler'in takım arkadaşları ve çevresindeki isimlerle tek tek tokalaşarak selamlaştığı görüldü. Genç futbolcunun sakin ve saygılı tavırları dikkat çekerken, görüntüleri izleyen futbolseverlerden de çok sayıda yorum geldi.

"GİDEREK DAHA DA OLGUNLAŞIYOR"

Arda Güler'in idmandaki görüntülerini izleyen futbolseverler, genç yıldızın karakterine ve davranışlarına övgüler yağdırdı. Yapılan yorumlarda "Ne kadar da saygılı bir çocuk, maşallah", "Giderek daha da olgun ve efendi biri oluyor" ve "Çok efendi bir insan" ifadeleri öne çıktı. Arda Güler, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
İstanbul-Ağrı seferini yapan otobüs bariyerlere çarpıp şarampole uçtu! Amasya'da 24 kişi yaralandı

İstanbul'dan Ağrı'ya giden otobüs şarampole uçtu! 24 kişi yaralı
Trafikte kalan otomobilin imdadına motokurye yetişti! İlginç yöntem kamerada

Trafikte kalan otomobilin imdadına böyle yetişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Szoboszlai milli takım kampına öyle bir araçla geldi ki! Gören dönüp bir daha baktı

Kim olduğunu görenler hayret ediyor

Erdoğan'dan ABD'de önemli mesaj: Türkiye'ye yatırım yapan kazanır

ABD'de konuşan Erdoğan'dan geceye damga vuran Türkiye çağrısı
Demans teşhisi konulmuştu, kızı onu çini atölyesine götürdü! 86 yaşındaki Tuncel Var 7 ayda 40 eser üretti

Kızı onu çini atölyesine götürdü! 7 ayda 40 esere imza attı
Yemen'de pazar yerine saldırı! Büyük patlama kamerada

Pazar yeri bir anda savaş alanına döndü! Büyük patlama kamerada
Emine Erdoğan'dan BM'de tarihi çağrı: Çocuk güvenliği tasarımın çıkış noktası olmalı

Emine Erdoğan'dan BM'de "çocuk güvenliği" için tarihi çağrı
Doğdukları hastanede doktor oldular! Biri laborant babasıyla, diğeri güvenlik görevlisi annesiyle aynı çatı altında

Doğdukları hastanede doktor oldular! Anne ve babaları da orada
Manisa'daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı

İşte Manisa'daki kanlı okul saldırısının nedeni