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Osmaniye'de motosikletle yarışan 2 sürücüye 626 bin 348 TL idari para cezası kesildi

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Osmaniye'de motosikletle yarışan 2 sürücüye 626 bin 348 TL idari para cezası kesildi
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Osmaniye'de trafikte yarış yaptıkları KGYS kameralarınca tespit edilen 2 motosiklet sürücüsüne toplam 626 bin 348 TL idari para cezası kesildi. Sürücülerden birinin ehliyeti 6 ay süreyle alınırken diğerinin belgesi daimi iptal edildi, 3 motosiklet trafikten men edildi.

Osmaniye'de motosikletle yarış yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri belirlenen 2 sürücüye toplam 626 bin 348 TL idari para cezası kesildi. Sürücülerden birinin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, diğerinin sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik ihlallerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. KGYS kameraları üzerinden yapılan incelemelerde, 2 motosiklet sürücüsünün trafikte yarış yaptığı tespit edildi. Görüntülerden sürücüleri belirleyen ekipler, yapılan kontrollerde çeşitli trafik ihlallerinin de bulunduğunu belirledi.

İşlemlerin ardından sürücülere toplam 626 bin 348 TL idari para cezası uygulanırken, denetimler kapsamında 3 motosiklet de trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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