Haberler

DHMİ eski yöneticisi Acar, 223.795.333 TL'lik mal varlığı soruşturmasında tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DHMİ eski yöneticisi Acar, 223.795.333 TL'lik mal varlığı soruşturmasında tutuklandı
Güncelleme:
+306 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DHMİ eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar'ın aklama suçlamasıyla dün tahliyesine itiraz üzerine yeniden tutuklandığını açıkladı. Soruşturmada, gelirinin çok üzerinde gayrimenkul edindiği, haksız mal miktarının 223.795.333,00 TL olduğu belirtildi.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DHMİ eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar'ın "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla dün tahliye edilmesine Başsavcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DHMİ eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar'ın 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında 21 Eylül 2026 tarihinde gözaltına alındığı daha önce bildirilmiştir. Şüphelinin DHMİ Daire Baskanı ve Müşavir olarak çalıstığı dönemde yasal olarak elde ettiği gelirlerin çok üzerinde çesitli illerde ve değerli konumlarda çok sayıda gayrimenkul edindiği, görev yaptığı süre içerisinde maaş olarak elde ettiği maddi gelirin çok üzerinde bir gayrimenkul edinimi oldugu, bu mal varlıklarının kaynağı ile ilgili açıklayıcı bir beyanda bulanamadığı, dosya kapsamında bulunan bilirkişi raporu ile geliri ile tespit edilen mal varlığı arasında uyumsuzluk bulunduğunun tespit edildiği ve edinilen haksız mal miktarının 223.795.333,00 TL olduğu, Ayrıca O.E. isimli sahsın beyanlarında süphelinin görevde iken yapması gereken işleri geciktirmek suretiyle birçok kisiden para ve başka mallar edindiğini ifade ettiği anlaşılmakla, şüpheli Mehmet Cemil Acar Cumhuriyet başsavcılığımızın talebi üzerine 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlaması ile bugün tutuklanmış olup, söz konusu soruşturma genişletiletilerek 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve rüşvet/irtikap' suçlamalarıyla sürmektedir."

Kaynak: ANKA
Dünyanın en büyük masalarından birine oturuyor! Ali Koç'a olay yorum

Dünyanın en büyük masalarından birine oturuyor! Ali Koç'a olay yorum
Finans çevreleri şaşkın! Türkiye'deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti

Türkiye'deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında

Ege Üniversitesi fena karıştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Szoboszlai milli takım kampına öyle bir araçla geldi ki! Gören dönüp bir daha baktı

Kim olduğunu görenler hayret ediyor

Bomba iddia: Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırıyor

Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırmaya hazırlanıyor
Sneijder'den şaşırtan karar! Ronaldo'dan aldığı formayı da satacak

Varını yoğunu satışa çıkardı!
Aynı evde 3 erkek cesedinin bulunduğu olayda sır perdesi aralandı

Aynı evde 3 erkek cesedinin bulunduğu olayda sır perdesi aralandı
Diyarbakır'da alacak kavgası 3 can aldı! Soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı

Alacak yüzünden 3 kişi öldü! 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı
Kızının gözü önünde öldürülmüştü: Başak Gürkan davasında tanıklar dehşeti anlattı

Kızının gözü önünde can vermişti: Komşuları dehşet anlarını anlattı

Saffet Sancaklı'nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı

Eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı