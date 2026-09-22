Ankara'da gök gürültülü sağanak trafiği aksattı, şimşekler cep telefonuyla kaydedildi

Ankara'da gök gürültülü sağanak trafiği aksattı, şimşekler cep telefonuyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Yağış nedeniyle trafik akışı olumsuz etkilenirken sürücüler zor anlar yaşadı; vatandaşlar art arda çakan şimşekleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Ankara'da akşam başlayan gök gürültülü sağanak, trafiği olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Başkentte akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle birçok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafik akışı olumsuz etkilendi. Sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı.
ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI
Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Sağanakla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar, art arda çakan şimşekleri cep telefonu kamerası ile kaydetti.