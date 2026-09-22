Hazmedemediler! Erdoğan konuşurken, İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı

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İsrail'in BM temsilcisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında salondan ayrıldı.

ERDOĞAN'DAN BM KÜRSÜSÜNDE İSRAİL'E SERT SÖZLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. oturumunda açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasının başından itibaren, Gazze'deki soykırıma dikkat çekti. İsrail'e sert sözlerle yüklenen Erdoğan Gazze'de yaşanan vahşete dünyanın sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.

İSRAİLLİLER DAYANAMAYIP ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması dikkat çeken anlara sahne oldu. Erdoğan'ın Gazze ile ilgili sözlerine hazmedemeyen İsrail'in BM temsilcisi genel kurul salonundan ayrıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: Haberler.com