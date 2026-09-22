Bartın Amasra'daki kazada ağır yaralanan 3 aylık bebek hastanede hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 3 aylık Umay Melek Kocakurt, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanarak toprağa verildi. Jandarma eşliğinde cenaze törenine katılan tutuklu babanın bebeğinin tabutunu kucağında taşıdığı anlar yürekleri dağladı.

16 Eylül 2026 tarihinde Amasra ilçesine seyir halinde olan H.K. (73) idaresindeki 78 BL 591 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptıktan sonra devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 3 aylık Umay Melek Kocakurt tedavi gördüğü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. İşlemlerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsisi tamamlanan Umay bebeğin cenazesi memleketi Karabük'e getirildi. Aynı kazada annesini de kaybeden talihsiz bebek için Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Elif Camii'nde tören düzenlendi. Öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından bebek Kocakurt, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine jandarma eşliğinde katılan tutuklu baba, bebeğinin tabutunu kucağında taşırken o anlar yürekleri dağladı. Umay bebek annesi Cansu Kocakurt'un mezarının yanında toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı