Trump açıkladı! New York'ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner’dan oluşan Amerikan heyetinin, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York’ta bulunan İran heyetiyle üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirten Trump, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TRUMP: İRAN HEYETİYLE ÇOK İYİ BİR GÖRÜŞME OLDU

Trump, BM 81. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinde İran gündemini değerlendirdi. Trump, bir soru üzerine, ABD'li yetkililerin İran heyetinden bazı isimlerle bugün bir araya geldiğini söyledi. ABD Başkanı, "Yaklaşık üç saat süren bir görüşme oldu. Çok iyi geçti. Bir saat kadar önce sona erdi." dedi.

İran'ın neden anlaşma yapmak istemediğini anlamadığını belirten Trump, "Tahran'la ya bir anlaşma yapacakları ya da bu ülkeyi yok edecekleri" şeklindeki söylemini yineledi.

"İRAN'LA BİR ANLAŞMA YAPACAĞIZ"

Öte yandan Trump, BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada şunları söyledi: "ABD'de 11 Eylül'ün 25'inci yılını andık. 2 hafta sonra da 2 Ekim saldırısının yıldönümü. İran buradaki birçok sivili ve çocuğu öldürdü. Aynı rejim kendi halkını protesto yaptıkları için öldürdü. Herkes bunu görmezden geldi.

Petrol fiyatları savaş öncesine döner. Bir anlaşma yapılacak mı İran'la? Ve bu anlaşma onların yeniden daha iyi bir ülke inşa etmelerine müsaade edecek miyiz? Belki de Orta Doğu'nun en iyi ülkelerinden ya da dünyanın en iyi ülkelerinden biri olacaklar. İran İslam Cumhuriyeti'ni yok mu edeceğim? Çok hızlı bir şekilde mi yapacağım? Ve onların başka kimseye zarar verme, onları öldürme hakkını ve şansını tanımadan mı yapacağım? Onları cehenneme bizzat kendi ellerimle, umutsuzluğa kapanılacak şekilde mi yollayacağım? Ve şu anki inancım bir anlaşma yapacağımız yönünde.

Bence ara seçimlerden hemen sonra bir anlaşma yapacağız. Çünkü onlar için anlaşmayı yapmamak hiç mantıklı değil. Onlar şu anda ara seçimlerde nasıl bir performans göstereceğimi görmek istiyor. Ancak ben şu anda bir seçime girmiyorum. Onu zaten yaptım. Ve çok büyük bir farkla seçimi kazandım. Yani burada iki buçuk yıl daha kalacağım zaten garanti. Şu anda bir seçime ben girmiyorum."