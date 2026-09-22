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Okan Buruk'tan bomba itiraf: Oynatmak istiyorum ama oynatamıyorum

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Okan Buruk'tan bomba itiraf: Oynatmak istiyorum ama oynatamıyorum Haber Videosunu İzle
Okan Buruk'tan bomba itiraf: Oynatmak istiyorum ama oynatamıyorum
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Okan Buruk, Galatasaray'da orta sahadaki yoğun rekabet nedeniyle İlkay Gündoğan, Lesley ve Nhaga'ya istediği kadar süre veremediğini söyledi. İlkay'ın antrenman performansından memnun olduğunu belirten Buruk, "Oynatmak istiyorum, oynatamıyorum" diyerek yaşadığı tercihi zorluğunu anlattı.

  • Okan Buruk, İlkay Gündoğan'ın antrenman performansından memnun olduğunu ve idmanda negatif görüntü vermediğini söyledi.
  • Buruk, orta sahadaki oyuncu yoğunluğu ve yarışmacı dönem nedeniyle süre vermek istediği oyunculara süre veremediğini belirtti.
  • Buruk, Lesley, Nhaga ve İlkay Gündoğan'ı oynatmak istediğini ifade etti.

Galatasaray'da orta saha bölgesindeki forma rekabeti, Okan Buruk'un oyuncu tercihlerini zorlaştırıyor. Tecrübeli teknik adam, son dönemde forma süresi sınırlı kalan İlkay Gündoğan'ın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İDMANDA NEGATİF GÖRÜNTÜ VERMİYOR"

Buruk, İlkay Gündoğan'ın antrenman performansından memnun olduğunu belirtti. İbrahim Seten'in haberine göre Buruk, "İlkay'ın çalışmasından memnunum, idmanda negatif görüntü vermiyor. En fazla oyuncunun olduğu bölgede olduğu için ve çok yarışmacı bir dönemden geçtiğimiz için süre vermek istediğim oyunculara süre veremiyorum" dedi.

"LESLEY'Yİ DE OYNATMAK İSTİYORUM"

Galatasaray Teknik Direktörü, yalnızca İlkay Gündoğan'ın değil, diğer orta saha oyuncularının da forma beklediğini vurguladı. Buruk, "Lesley'yi de oynatmak istiyorum, Nhaga'yı da oynatmak istiyorum, İlkay'ı da oynatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

FORMA REKABETİ SÜRÜYOR

Galatasaray'ın yoğun maç trafiğinde orta sahadaki oyuncu rotasyonunun daha fazla değişmesi bekleniyor. Buruk'un açıklamaları, takım içerisindeki forma rekabetinin boyutunu da ortaya koydu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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