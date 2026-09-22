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Herkes "dede" diyordu ama... Okul saldırısında kullanılan silah bakın kimin üzerine kayıtlı çıktı

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Herkes 'dede' diyordu ama... Okul saldırısında kullanılan silah bakın kimin üzerine kayıtlı çıktı Haber Videosunu İzle
Herkes 'dede' diyordu ama... Okul saldırısında kullanılan silah bakın kimin üzerine kayıtlı çıktı
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3’ü ağır 11 öğrenci yaralandığı Manisa'daki okul saldırısına ilişkin detayları paylaşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Olayda kullanılan silah anneannenin üzerine kayıtlı, dedenin evinden çocuk alıyor ve eylemi gerçekleştiriyor" ifadelerine yer verdi.

  • Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi önünde pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 3'ü ağır 11 öğrenci yaralandı.
  • Saldırıda kullanılan silah, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamasına göre anneannenin üzerine kayıtlı ve şüpheli silahı dedenin evinden almış.
  • Bakan Çiftçi, Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin birinci dereceden riskli okullardan biri olduğunu ve okulda bir bekçi ile bahçe görevlisinin bulunduğunu belirtti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde dehşet anlar yaşandı. Albayrak Mahallesi'ndeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi önünde silahlı saldırı gerçekleşti. Elindeki pompalı tüfekle okul önüne gelen şüpheli, burada ateş açtı. Dehşete düşüren saldırıda 3'ü ağır 11 öğrenci yaralandı. 

SİLAH, ANNEANNENİN ÜZERİNE KAYITLI 

Saldırı sonrası son durumu paylaşmak için kameralar karşısına geçen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayda kulanılan silaha içikin çarpıcı bir bilgi verdi. Silahın sanıldığı gibi dedenin üzerine kayıtlı olmadığını belirten Bakan Çiftçi, "Olayda kullanılan silah anneannenin üzerine kayıtlı, dedenin evinden çocuk alıyor ve eylemi gerçekleştiriyor" ifadelerine yer verdi.

"BİRİNCİ DERECE RİSKLİ OKULLARDAN BİRİ"

Sözlerinin devamında "Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi birinci dereceden riskli okullardan biri" diyen Bakan Çiftçi, "Bir bekçi görev yapıyor. Ayrıca bahçe görevlisi de var ve göre yapıyordu. Okulun civarındaki işletmeleri denetliyoruz. 14 Nisan'da Maraş'ta okul saldırısı olmuş ve sonrasında 2 bin 419 kişiyi gözaltına almıştık. Polis, istihbarat görevini yapıyor. Toplumun her kesimine düşen görevler var" şeklinde konuştu. 

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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