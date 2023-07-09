Bartın Irmağı Taştı, Ev ve İş Yerleri Boşaltılıyor
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Bartın'da etkili olan yoğun sağanak sebebiyle Bartın Irmağı 5 metre yükseldi. Irmak taşmaya başladı. Ev ve iş yerleri boşaltılıyor.
BARTIN IRMAĞI 5 METRE YÜKSELDİ; EV VE İŞ YERLERİ BOŞALTILDI
Bartın'da etkili olan yoğun sağanak sebebiyle Bartın Irmağı 5 metre yükseldi. Irmak taşmaya başladı. Irmağın kenarında bulunan vatandaşların tahliyesi için çalışma başlatıldı. Bölgedeki ev ve iş yerleri boşaltılıyor. Belediye ekipleri, anonslarla vatandaşları Bartın Irmağı'nın yakınlarında bulunmamaları konusunda uyarıyor. Bölgede yoğun sağanak devam ediyor. Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel