Balkan alimlerinden birlik ve kardeşlik mesajı

Edirne'de düzenlenen organizasyonda bir araya gelen Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek, Batı Trakya, Bulgaristan, Romanya, Slovenya, Karadağ, Hırvatistan ve Kırım'dan din alimleri ile din adamları, Türkiye'nin Balkanlar için üstlendiği birleştirici role vurgu yaparak birlik ve kardeşlik mesajı verdi.

İslam Alimleri Vakfının organizasyonu, Edirne Valiliğinin ev sahipliğinde hafta sonu gerçekleştirilen "Balkan Alimleri Buluşması"na katılan konuk din adamları programı değerlendirdi.

Slovenya İslam Cemaati Başimamı Munzir Efendi Çelenka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilmi ve manevi buluşmanın Balkan ülkeleri açısından son derece kıymetli olduğunu söyledi.

Toplantının kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini dile getiren Çelenka, "Dinimize ve toplumlarımıza hizmet etme azmimiz pekişmiştir. Bizlere gösterilen misafirperverlik ve başarılı organizasyon için en derin teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca Balkanlar'daki dini ve kültürel çalışmalara sağladığı destekten dolayı Türkiye Cumhuriyeti'nin rolünü büyük bir takdirle anıyoruz." dedi.

"İslam ümmeti için daha güçlü olacağız"

Arnavutluk Tiran Minber Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Ferit Beku, organizasyon için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne Valiliği ve İslam Alimleri Vakfına teşekkür etti.

Türkiye'ye geldiklerinde "baba ocağına gelmiş gibi" hissettiklerini ifade eden Beku, şöyle konuştu:

"Bizi aynı masaya, aynı sofraya, aynı ocağa ancak Türkiye getirebilir. Edirne Balkanlar için bir fetih kapısı, Balkanlar da İstanbul için bir fetih kapısıdır. Bu nedenle beraber oldukça daha güçlüyüz, burada kendimizi daha güvende hissediyoruz.

Türkiye'nin Balkanlara siyasi, iktisadi ve ilmi açıdan daha da yakın olması gerekiyor. Eskiden olduğu gibi birlik oldukça daha güçlüyüz. Sadece kendimiz için değil, bütün İslam ümmeti için daha güçlü olacağız. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz."

Müslümanların sorunlarına dikkati çekildi

Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet ise komşu Edirne'de bulunmaktan memnuniyet duyduklarını aktardı.

Samimi duygularla gerçekleşen bir organizasyonda yer aldıklarını söyleyen Ahmet, şu değerlendirmede bulundu:

"Geniş katılımlı bir organizasyon. Özellikle de dünya Müslümanlarının sorunlarına değinen ama aynı zamanda bu bağlamda Balkanlardaki Müslümanların sorunlarına el atan, el atmaya çalışan aynı derdi paylaşan insanların bir arada gelmesine vesile oluyor. İnanıyorum ki buradan hem kardeşlik bağlarımız daha güçlü şekilde sürüyor hem de zamanla daha güzel ve hayırlı işlere vesile olacak bu tür toplantılar."

"Allah Edirne'yi ve Türkiye'mizi korusun"

Kuzey Makedonya Bilim ve Sanat Akademisi İslam Medeniyeti ve Felsefesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Numan Aruç, organizasyon kapsamında iki yıldır Balkanlara güçlü bir mesaj ve felsefe aktarıldığını vurguladı.

Manevi dokunuş ve mesajın Balkanlar açısından çok önemli olduğunu belirten Aruç, "Bizleri çok güzel ağırladınız. Allah Edirne'yi ve Türkiye'mizi korusun." diye konuştu.

Kosova İslam Birliği Başimamı Vedat Sahiti de "Balkan Alimleri Buluşması"na katılmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek Edirne Valiliğine ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

"Toplantıların artarak devam etmesini temenni ediyoruz"

İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık ise toplantı sayesinde Balkanlarla birlik ve beraberlik ruhu içerisinde tehditlere karşı mücadele etme azminin teyit edildiğini söyledi.

Tehditlerin artık "sosyokültürel terör" mahiyetine büründüğünü net şekilde gördüklerini vurgulayan Karabıyık, şunları kaydetti:

"Nasıl terörle mücadele ediliyorsa, sosyokültürel terörle de aynı kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini tespit ettik. Bunun yanında, Gazze'de soykırım uygulayanların tüm dünyada soy kurutma projeleri yürüttüğü de heyet tarafından sonuç bildirisinde ortaya kondu. Bu çok kıymetliydi. Bu toplantıların artarak devam etmesini temenni ediyoruz."