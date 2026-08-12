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Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti

Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti
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Bursa'nın Karacabey Boğazı'nda son günlerde aralıklarla yaşanan yunus ölümleri, bölge sakinlerini tedirgin etti. Vatandaşlar, yunus ölümlerinin nedeninin araştırılmasını istedi.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde son günlerde üst üste yaşanan yunus ölümleri, bölge sakinlerini endişelendirdi. Karacabey Boğazı’nda birkaç gün arayla kıyıya vuran ölü yunuslar, boğaza gelen vatandaşlar tarafından fark edildi.

"BÖLGEDE İNCELEME BAŞLATILSIN"

Sahilde ölü yunuslarla karşılaşan vatandaşlar büyük üzüntü yaşarken, üst üste gelen ölüm haberleri üzerine yetkililere çağrıda bulunarak olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatılmasını istedi. Kıyıya vuran yunuslardan biri ise çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde yunusun hareketsiz şekilde sahilde yattığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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