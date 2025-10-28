Haberler

Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi Haber Videosunu İzle
Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1'lik depremin ardından en büyüğü 4.4 olan 100'den fazla artçı meydana geldi. Balıkesir'de bugün okullar tatil edilirken, deprem sırasında 18 kişi yaralandı. Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremde 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere 504 ihbar alındığını söyledi.

  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve 100'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi.
  • Depremde 3 bina ve bir dükkan yıkıldı, 25 yapı hasarı ihbarı alındı ve 22 kişi yaralandı.
  • Balıkesir ve Manisa'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi ve kamu kurumlarında hamile ve engelli personele idari izin verildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Aynı bölgede 10 Ağustos 2025 tarihinde de 6,1 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Ancak bu kez depremin derinliği, yüzeye daha yakındı. Bu da depremin şiddetinin daha fazla hissedilmesine neden oldu. AFAD, sarsıntının derinliğini, 5,9 kilometre olarak açıkladı.

Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

HASAR ALAN 3 BİNA İLE BİR DÜKKAN YIKILDI

10 Ağustos'taki depremde ağır hasar alan 3 bina ile bir dükkan yıkıldı. Binaların boşaltılmış olması, can kaybının önüne geçti.

Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR

Bu depremden sonra saat en büyüğü 4,4 olaran 100'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

BAKAN YERLİKAYA: 25 YAPI HASARI İHBARI ALDIK

Balıkesir Sındırgı'daki 6,1'lik depremin sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı. Planın devreye alınmasıyla, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan bölgeye gitti. Bakan Yerlikaya, depremde 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere 504 ihbar alındığını söylerken, "İhbarlar tek tek değerlendirilmektedir." dedi.

Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı açıklandı. Manisa'nın 5 ilçesinde de okullar tatil edildi. Akhisar, Soma, Demirci, Kırıkağaç, Gördes ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

BALIKESİR VALİSİ USTAOĞLU: 22 YARALIDAN 4'Ü TABURCU OLDU

Saat 01.30'da açıklama yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, daha önceki depremde ağır hasarlı olan ve kimsenin yaşamadığı 3 binanın ve Sındırgı merkezde 2 katlı bir dükkanın yıkıldığını açıkladı. Bir can kaybı olmadığını belirten Ustaoğlu, "Hastanelerimize müracaat eden 22 vatandaşımız var. Bunlardan 4 tanesi taburcu oldu. Hayali tehlikesi olan bir vatandaşımız yok." diye konuştu.

Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

BELEDİYE BAŞKANI AKIN: TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Hepimiz teyakkuz halindeyiz. Oraya gittiğimizde daha detaylı şekilde inceleme fırsatımız olacak. Bazı ihbarlar var ama net olmak lazım bu konularda. Şu anda bu yaşanan depremin durumuyla alakalı biz vatandaşlarımızın yanındayız, emrindeyiz." açıklamalarında bulundu.

Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

"İLK DEPREMDE BU KADAR PANİK YOKTU"

NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, İzmir'deki deprem sırasında panik yaşandığını aktarırken, "Artçıları depremden çok daha fazla hissettik ve daha fazla sürdü.10 Ağustos'taki depremde bu kadar panik yoktu, insanlar açık alanlara akın etti. Alsancak'taki Kordon insan akınına uğradı, trafik tıkandı." dedi.

Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SAHADA İNCELEME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD'ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun."

Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

AFAD: HASARLI BİNALARA GİRMEYİN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgedeki hasarlı yapılara girilmemesi uyarısında bulundu. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Riskli binaların çevresinde bulunmayın. İletişiminizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden sürdürün. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin" ifadelerine yer verildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
Balıkesir depremindeki yıkımın boyutu! İşte bölgeden ilk görüntüler

Balıkesir depremindeki yıkımın boyutu! İşte bölgeden ilk görüntüler
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Balıkesir'de okullar 1 gün süreyle tatil edildi

Balıkesir'de öğrencilerin beklediği haber geldi
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi

Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi
6.1'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren ilk yorum

6.1'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren ilk yorum
Mide bulandıran 'taciz' iddiası! Yakalayıp tekme tokat dövdüler

Adamın yaptığını öğrenen mahalleli, öldüresiye dövdü
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
'MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bahis hesabı var' iddiası

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! MHK Başkanı hakkında olay iddia
AK Partili Derya Yanık'tan korkutan uyarı: Nüfus dönüşümü olmazsa tarihten silinip gidersiniz

AK Partili isimden korkutan uyarı: Bu olmazsa silinip gidersiniz
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
İç savaşın yaşandığı Sudan'dan katliam görüntüleri! Cesetler yan yana dizildi

İç savaşın yaşandığı ülkeden katliam görüntüleri
Karadağ'da tehlikeli gerginlik! Türklerin dükkanları yakıldı, Dışişleri harekete geçti

Türklerin dükkanları yakıldı, Dışişleri harekete geçti
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Osimhen'den art arda flaş paylaşımlar

Art arda flaş paylaşımlar! Fenerbahçelilerin sabrını taşırıyor
Spor yorumcuları, Balıkesir'deki depreme canlı yayında yakalandı

Balıkesir'deki depreme canlı yayında yakalandılar
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza

Bakanlık affetmedi, kesilen para cezası öyle böyle değil
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok

Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ile büyük müjde
İşte Türkiye'nin alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının özellikleri

Sadece 9 ülkede var, 10. Türkiye oldu! Özellikleri de saymakla bitmez
Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından peş peşe açıklamalar

Depremin ardından peş peşe açıklamalar! İşte bölgedeki son durum
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Valla bende Balıkesir de yaşasaydım , mutlaka Beşiktaş takımını tutardım. Bune böyle her saniye beşikte sallanıyor. Arkadaşlar sakin olun, Allah büyük deprem yapmaz. Yapamaz da. Çünkü bizleri seviyor. Sadece bizden spor yapmamızı istiyor. :DDDDD

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme43
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAynur Çınar:

Allah CC muhafaza etsin korusun yaşayan bilir depremi

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
İBB'ye yönelik veri sızıntısı soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

İstanbulluların uykularını kaçıran iddiada çok sayıda tutuklama
Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından peş peşe açıklamalar

Depremin ardından peş peşe açıklamalar! İşte bölgedeki son durum
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
İBB'ye yönelik veri sızıntısı soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

İstanbulluların uykularını kaçıran iddiada çok sayıda tutuklama
Bahçeli'nin gündem olan sözleriyle ilgili Çin'den açıklama: Not ettik

Bahçeli'nin gündem olan sözlerine Çin'den ilk yorum: Not ettik
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
Fener taraftarının sesi olan minik! Sadettin Saran sitemine kayıtsız kalamadı

Fener taraftarının sesi olan minik! Saran sitemine kayıtsız kalamadı
Covid-19 kabusu geri döndü, Frankenstein varyantı Türkiye'de görüldü

Bu belirtilere dikkat! Frankenstein varyantı Türkiye'de de görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.