Hırsızlığa gelen kadınların yaptığı mide bulandırdı

Siirt'te Afetevler Mahallesi'nde yer alan bir apartmanda öğle saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen 3 kadın, girdikleri binadaki dairenin önünde duran ayakkabıları incelemeye başladı.

AYAKKABIYI KOKLAYIP KAPIYI KARTLA AÇMAYA ÇALIŞTI

Şüphelilerden biri, kapı önündeki ayakkabıyı alıp iki kere kokladı. Ardından şüpheli, kapıyı kartla zorlayıp açmaya çalıştı. O sırada evdekilerin seslerini duyan şüpheliler kaçtı.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Ailenin ihbarı üzerine kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı