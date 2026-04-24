Hırsızlığa gelen kadınların yaptığı mide bulandırdı
Siirt'te bir apartman dairesinin önüne gelen 3 kadından biri, kapı önündeki ayakkabıyı 2 kere koklayıp kapıyı kartla açmaya çalıştı. İçeriden ses gelmesi üzerine şüpheliler kaçarken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Siirt'te Afetevler Mahallesi'nde yer alan bir apartmanda öğle saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen 3 kadın, girdikleri binadaki dairenin önünde duran ayakkabıları incelemeye başladı.
AYAKKABIYI KOKLAYIP KAPIYI KARTLA AÇMAYA ÇALIŞTI
Şüphelilerden biri, kapı önündeki ayakkabıyı alıp iki kere kokladı. Ardından şüpheli, kapıyı kartla zorlayıp açmaya çalıştı. O sırada evdekilerin seslerini duyan şüpheliler kaçtı.
O ANLAR KAMERADA
Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Ailenin ihbarı üzerine kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı