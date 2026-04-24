"Hangi enayi düşürmüş?" deyip eline aldı, söylediğine bin pişman oldu

Çocuklarını parka götüren bir kadın, yerde dağılmış paraları fark edince “Bunları hangi enayi düşürmüş” diyerek yaklaştı. Paraları eline aldığında ise bunların gerçek değil, bir reklam çalışmasının parçası olduğunu anlayınca şaşkınlık yaşadı. O anlar sosyal medyada gündem olurken, benzer dikkat çekme yöntemleri yeniden tartışma konusu oldu.

Çocuklarını parka götüren genç bir kadının yaşadığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Parkta yürüdüğü sırada yerde dağılmış paraları fark eden kadın, ilk anda şaşkınlık yaşadı.

“BUNLARI HANGİ ENAYİ DÜŞÜRMÜŞ?”

Görüntülerde kadının paraları görünce “Bunları hangi enayi düşürmüş” diyerek yanına yaklaştığı ve yerden aldığı anlar yer aldı.

ELİNE ALINCA GERÇEĞİ ANLADI

Paraları eline alan kadın, kısa süre sonra bunların gerçek olmadığını fark etti. Söz konusu paraların bir reklam çalışması kapsamında bırakıldığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar hem şaşkınlıklarını dile getirdi hem de benzer kampanyalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

