Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii'nde 333 hafızın icazet törenine katıldı

Ulaşcan ÖZER / -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı İmam Hatip Okulları ile Üsküdar Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 333 öğrencinin icazet merasimine katıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile hafızların aileleri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve duaların ardından hafızlığını tamamlayan öğrenciler, Reis-ül Kurra Mustafa Demirkan'dan icazetlerini aldı. Hafızlara icazet belgelerinin verilmesinin ardından boyunlarına Türkiye ve Filistin bayraklarının yer aldığı atkılar takıldı. Cuma hutbesini ise genç hafız Muhammed Fatih Mercan önce Arapça, ardından İngilizce, Japonca ve Türkçe olarak okudu. Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından camiden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
