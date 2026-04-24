Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti
MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Emre Yalçınkaya, Anahtar Parti’ye katılarak siyasete adım attı; rozetini Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu takarken, aynı törende yönetmen İsmail Güneş de partiye dahil edildi.
ROZETİNİ AĞIRALİOĞLU TAKTI
Kendisi de şef olan Emre Yalçınkaya’ya parti rozeti, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu tarafından takdim edildi. Katılım, partinin sosyal medya hesabından duyuruldu.
İKİ İSİM BİRDEN PARTİYE DAHİL OLDU
Yapılan açıklamada, “Gastronomi ve sanat dünyasının iki önemli ismi; Şef Sayın Emre Yalçınkaya ve Yönetmen Sayın İsmail Güneş, Anahtar Parti’ye katıldı” ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Haberler.com