ABD'nin davetine Rusya'dan yanıt: Putin, Miami'ye gidebilir

ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Aralık ayında Florida’nın Miami kentinde düzenlenmesi planlanan G20 Liderler Zirvesi’ne davet etmeyi değerlendiriyor.

GÖZLER MİAMİ’DEKİ ZİRVEDE

Washington Post’a konuşan ve ismi açıklanmayan bir ABD’li yetkili, 14-15 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan zirve için Putin’in davet edilebileceğini iddia etti. Yetkili, davet sürecinin henüz resmiyet kazanmadığını ifade etti.

“RUSYA G20 ÜYESİ” VURGUSU

Aynı kaynak, Rusya’nın G20 üyeliğine dikkat çekerek Moskova yönetiminin hem bakanlar düzeyindeki toplantılara hem de liderler zirvesine davet edilmesinin beklendiğini dile getirdi.

TRUMP: KARŞI ÇIKMAM

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Putin’e yönelik olası davetten haberdar olmadığını söyledi. Trump, böyle bir girişime karşı olmayacağını belirterek, “Herkesle konuşulması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

PUTİN UZUN SÜREDİR KATILMIYOR

Putin, G20 liderler zirvesine son olarak 2019 yılında Japonya’nın Osaka kentinde yüz yüze katıldı. Sonraki süreçte zirvelere ya çevrim içi katılan ya da temsilci gönderen Rus lider, 2021’den bu yana liderler düzeyinde toplantılarda yer almadı.

KREMLİN’DEN SİNYAL GELDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Miami’de düzenlenecek G20 Zirvesi’nde temsil edileceğini belirterek, Putin’in de zirveye katılabileceğini ifade etti. Peskov, "Rusya Miami'deki G20 Zirvesi'nde temsil edilecek. Putin, Miami'ye gidebilir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı