ABD'nin davetine Rusya'dan yanıt: Putin, Miami'ye gidebilir
ABD yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aralık ayında Florida eyaletinin Miami şehrinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Miami'deki G20 Zirvesi'ne katılabileceğini ifade ederek, "Rusya Miami'deki G20 Zirvesi'nde temsil edilecek. Putin, Miami'ye gidebilir" dedi. Putin eğer zirveye katılırsa 5 yıl sonra bir ilk olacak.
- ABD yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Aralık ayında Miami'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne davet etmeyi değerlendiriyor.
- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Miami'deki G20 Zirvesi'ne katılabileceğini açıkladı.
- Putin, G20 liderler zirvesine son olarak 2019'da Japonya'nın Osaka kentinde yüz yüze katıldı.
ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Aralık ayında Florida’nın Miami kentinde düzenlenmesi planlanan G20 Liderler Zirvesi’ne davet etmeyi değerlendiriyor.
GÖZLER MİAMİ’DEKİ ZİRVEDE
Washington Post’a konuşan ve ismi açıklanmayan bir ABD’li yetkili, 14-15 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan zirve için Putin’in davet edilebileceğini iddia etti. Yetkili, davet sürecinin henüz resmiyet kazanmadığını ifade etti.
“RUSYA G20 ÜYESİ” VURGUSU
Aynı kaynak, Rusya’nın G20 üyeliğine dikkat çekerek Moskova yönetiminin hem bakanlar düzeyindeki toplantılara hem de liderler zirvesine davet edilmesinin beklendiğini dile getirdi.
TRUMP: KARŞI ÇIKMAM
ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Putin’e yönelik olası davetten haberdar olmadığını söyledi. Trump, böyle bir girişime karşı olmayacağını belirterek, “Herkesle konuşulması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
PUTİN UZUN SÜREDİR KATILMIYOR
Putin, G20 liderler zirvesine son olarak 2019 yılında Japonya’nın Osaka kentinde yüz yüze katıldı. Sonraki süreçte zirvelere ya çevrim içi katılan ya da temsilci gönderen Rus lider, 2021’den bu yana liderler düzeyinde toplantılarda yer almadı.
KREMLİN’DEN SİNYAL GELDİ
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Miami’de düzenlenecek G20 Zirvesi’nde temsil edileceğini belirterek, Putin’in de zirveye katılabileceğini ifade etti. Peskov, "Rusya Miami'deki G20 Zirvesi'nde temsil edilecek. Putin, Miami'ye gidebilir" dedi.