Haberler

Tarlasında sulama yapan çiftçinin acı sonu: Kanlar içinde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır’da tarlasında sulama yapan Erdal Aygan, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Iğdır’da tarlasında sulama yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay, Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlasında sulama yapan Erdal Aygan, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Aygan, olay yerinde hayatını kaybetti. Aygan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

