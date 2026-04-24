Tarlasında sulama yapan çiftçinin acı sonu: Kanlar içinde bulundu
Iğdır’da tarlasında sulama yapan Erdal Aygan, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlasında sulama yapan Erdal Aygan, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Aygan, olay yerinde hayatını kaybetti. Aygan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.