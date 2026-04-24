Ünlü hamburgercide skandal! Servis şoförü, kadın çalışanı evine götürüp...
Sakarya’da bir hamburger zincirinin şubesinde çalışanları evlerine bırakan servis şoförü Ş.S., bir kadın çalışanın kendisini evine götürüp cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürmesi üzerine gözaltına alındı; adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
EVİNE GÖTÜRDÜĞÜ İDDİASI
Olay, 21 Nisan’da Tığcılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iş çıkışı evine gitmek isteyen 21 yaşındaki R.H.T., servis şoförü Ş.S. ile birlikte yola çıktı. Genç kadın, şoförün kendisini kendi evine götürdüğünü ve burada cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.
ŞİKAYET ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI
Sözcü'den Ümit Karadağ'ın haberine göre; olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan genç kadının başvurusu üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli Ş.S.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Şüpheli Ş.S.’nin suçlamaları reddettiği öğrenildi. Eşinden ayrıldığı ve yalnız yaşadığı belirtilen şüphelinin, söz konusu işletmede servis şoförü olarak çalıştığı kaydedildi.