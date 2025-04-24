6.2'nin ardından İstanbul'da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, beraberindeki bakanlarla birlikte İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından son durumu açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Son 12 saattir 4'ün üzerinde deprem meydana gelmedi. Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle: "Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde. Depremden 12 saat sonra 4'ün üzerinde deprem olmadı. 101 bin vatandaşımızın barın ihtiyacını camilerde ve sosyal alanlarda karşıladık. Bugün de vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Depremin ilk anından beri, devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahadadır. Vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmıştır. Depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun."

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