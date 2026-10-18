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Hakem, göle dönen sahada ''Top sekiyor mu'' diye denedi! Sonuç: Maç iptal

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Hakem, göle dönen sahada ''Top sekiyor mu'' diye denedi! Sonuç: Maç iptal Haber Videosunu İzle
Hakem, göle dönen sahada ''Top sekiyor mu'' diye denedi! Sonuç: Maç iptal
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İspanya 4. Ligi'nde Pena Deportiva ile UCAM Murcia arasında oynanması planlanan karşılaşma, şiddetli yağış nedeniyle ertelendi. Karşılaşmanın hakemi, adeta göle dönen sahada topun sekip sekmediğini kontrol etti. Topun sekmemesi sonucu maç tatil edildi.

İspanya 4. Ligi'nde Pena Deportiva - UCAM Murcia karşılaşması, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağış, stadyum zeminini adeta göle çevirdi.

TOP SEKMEYİNCE MAÇ İPTAL EDİLDİ

Sağanak yağışın ardından saha zemininde büyük su birikintileri oluşurken, mücadelenin hakemi maça başlanıp başlanamayacağını kontrol etmek için sahaya çıktı. Hakem, adeta bir havuzu andıran zeminde topun sekip sekmediğini test etti. Suyla kaplı sahada topun hiçbir şekilde hareket etmemesi ve sekmemesi üzerine hakem heyeti, oyuncu sağlığını da göz önünde bulundurarak karşılaşmanın tatil edilmesine karar verdi. 

YENİ TARİHİ FEDERASYON DUYURACAK

İspanya 4. Ligi'ndeki maçın oynanacağı yeni tarih İspanya Futbol Federasyonu tarafından daha sonra duyurulacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBulent Cebeci:

Su topundan devam :)

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Haber YorumlarıMurat Türk:

Senin heryerden çıkman senin için hiç iyi değil git kahvehaneye okey falan oyna tırtt

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Haber YorumlarıAhmet Avşar:

Sanki biraz sekmiş gibi..

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