Bahçeli'den İsrail'e 'İslam Barış Gücü' önerisi

( ANKARA ) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'e karşı siyasi ve ekonomik baskının artırılması ve askeri caydırıcılığın devreye sokulması çağrısı yaparak, Türkiye-Suudi Arabistan- Pakistan ortaklığındaki Mekke Anlaşması'nın daha fazla ülkenin katılımıyla "İslam Barış Gücü"ne dönüştürülmesini önerdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, 18 Ağustos'ta İdlib kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlenen İsrail saldırısının Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ettiğini belirterek, İsrail'in "uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesinin ertelenemez bir zorunluluk haline geldiğini" söyledi.

İsrail yönetimine Türkiye konusunda uyarıda bulunan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye karşıtlığını her geçen gün daha da tırmandırırken uluslararası desteğini ve meşruiyetini giderek kaybeden İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. Bununla birlikte, kendisine yönelen tehditleri görmezden gelecek, egemenlik haklarının ihlal edilmesine seyirci kalacak veya milli güvenliğini başkalarının insafına bırakacak bir ülke hiç değildir."

İsrail'in Suriye'de Türkiye'nin güvenlik çıkarlarıyla kesişen hamlelerinin ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlamaya yönelik girişimlerinin yakından takip edildiğini belirten Bahçeli, "Türkiye'nin amacı İsrail dahil hiçbir ülkeyle savaşmak değildir. Ancak hiç kimse Türkiye'nin barış iradesini zafiyet, itidalini acziyet, diplomasiyi önceleyen yaklaşımını caydırıcılıktan yoksunluk olarak yorumlama hatasına da düşmemelidir" ifadelerini kullandı.

'SUR İ YE ÜZER İN DEN TÜRK İ YE'N İ N GÜVENL İ K HASSAS İ YETLER İNİ S I NAMAKTAN VAZGEÇ İL MEL İ '

Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türkiye açısından temel bir güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetlerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"İsrail yönetimi bilmelidir ki Suriye sahasını sürekli genişleyen bir askeri müdahale alanına dönüştürmek, bölgesel güvenliği sağlamayacak; aksine İsrail'in çevresindeki istikrarsızlık ve husumet çemberini daha da genişletecektir. İsrail, Suriye üzerinden Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini sınamaktan ve bölgemizi yeni gerilimlere sürükleyecek provokatif adımlar atmaktan vazgeçmelidir.

Suriye topraklarında kalıcı işgal alanları oluşturulması, fiili sınırların değiştirilmesi, tampon bölgelerin genişletilmesi veya herhangi bir etnik ve mezhebi unsurun jeopolitik amaçlarla araçsallaştırılması, Türkiye açısından kabul edilemezdir. Suriye'de güçlü, egemen, bütünlüğünü koruyan ve kendi vatandaşlarıyla sağlam bir hukuk ilişkisi kuran bir devlet yapısı tüm bölge ülkelerinin hayrına olacaktır."

NETANYAHU YÖNET İ M İNİ N TASFIYES İ VE İSRA İ L'E YAPT IRI M ÇAĞR ISI

"Netanyahu yönetiminin tasfiyesi önem arz etse de İsrail'de yeni Netanyahular yaratacak yapısal ve politik iklimin ortadan kaldırılması esas olmalıdır" diyen Bahçeli, İsrail'e yönelik uluslararası yaptırımlar uygulanması ve ülkenin BM üyeliğinin askıya alınmasını önerdi. Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda uluslararası yaptırım sürecinin başlatılması; başta silah olmak üzere insani ihtiyaçlar dışında ekonomik yaptırım kararlarının hayata geçirilmesi, İsrail'in BM üyeliğinin askıya alınması, teolojik sapkınlıklarının devlet kurumsallığından temizlenmesi için dünya Museviliğinin görev üstlenmesi, ayrıca barış yanlısı sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi ve güçlendirilmesi, bu amaçla dünya Yahudiliği ve diasporası ile birlikte siyasi, ticari ve dini grupların göreve çağırılması bölgesel barış için önemli bir işlev görecektir."

Bahçeli ayrıca başta ABD olmak üzere büyük güçlerin İsrail'e koşulsuz desteğinin sona ermesi ve "Netanyahu haydutluğuna karşı uluslararası siyasette ortak bir dil ve söylem" oluşturulması gerektiğini söyledi.

'FİLİSTİN'DE KALICI ÇÖZÜM OLMADAN SÜRDÜRÜLEBİLİR GÜVENLİK MİMARİSİ ZOR'

Bahçeli, Filistin meselesinin çözümünün bölgesel güvenlik mimarisinin merkezinde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması ve iki devletli çözümün uluslararası toplum tarafından güçlü biçimde desteklenmesi, yalnızca Filistin halkının siyasi geleceği açısından değil; Suriye, Lübnan ve Ürdün başta olmak üzere bölgedeki devletlerin normalleşmesi ve yeniden kurumsallaşması açısından da önem taşımaktadır. Bu nedenle Filistin'de kalıcı bir siyasi çözüm sağlanmadan Orta Doğu'da sürdürülebilir bir güvenlik mimarisi kurulması son derece güçtür.

İsrail'in bölgesel yayılmacılığının Suriye, Lübnan, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve enerji koridorları üzerinden oluşturduğu sonuçlar; Türkiye'nin sınır güvenliği, egemenlik hakları, deniz yetki alanları ve bölgesel nüfuzu bakımından doğrudan stratejik sonuçlar doğurmaktadır. Bu sebeple Türkiye'nin güvenlik perspektifinin kendi sınırlarının hemen ötesindeki tehditlerle sınırlı tutulmaması; Filistin'den Doğu Akdeniz'e, Suriye'den Körfez'e uzanan bütüncül bir bölgesel güvenlik yaklaşımı içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir."

'İSRA İ L' İ N ETK İSİZ LEŞT İRİ LMES İ BIR DEVLET İ N VEYA HALK I N ORTADAN KALD IRI LMAS I DEĞ İ LD İR '

Bahçeli, açıklamasında kullandığı "İsrail'in etkisizleştirilmesi" ifadesinin İsrail devletinin veya halkının ortadan kaldırılması anlamına gelmediğini şu sözlerle belirtti:

"İsrail'in etkisizleştirilmesi, bir devletin veya halkın ortadan kaldırılması değil; uluslararası hukuka aykırı eylemlerin siyasi, ekonomik, diplomatik ve hukuki araçlarla sınırlandırılması ve saldırgan politikaların sürdürülemez hale getirilmesi anlamında ele alınmalıdır. Kalıcı barışın yolu, herhangi bir toplumun güvenliğini ortadan kaldırmaktan değil, bütün bölge halklarının güvenliğini birbirinin alternatifi olmaktan çıkarmaktan geçmektedir."

MEKKE ANLAŞMAS I İÇİ N 'İSLAM BAR I Ş GÜCÜ' ÖNE RİSİ

Bahçeli, açıklamasının sonunda Orta Doğu için yedi maddelik bir güvenlik ve diplomasi çerçevesi önerdi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan "Mekke Anlaşması"nı bu çerçevenin ilk ayağı olarak gösteren Bahçeli, anlaşmaya katılan ülke sayısının artırılmasını istedi.

Bahçeli, şu öneride bulundu:

"Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye ortaklığında imzalanan 'Mekke Anlaşması' ile üye ülkelerin egemenlik haklarını korumak ve ortak coğrafyada yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmak mümkün olabilecek, üç ülkenin güçlerini birleştirme inisiyatifiyle hayata geçen bu girişimin üye sayısının artırılması suretiyle de 'Kudüs Paktı' önerimizle ulaşmak istediğimiz İslam ülkelerinin ortak güvenlik ve savunma inisiyatifi kazanması, İsrail saldırganlığının hedefi olan bütün ülkeleri ve bölgeleri kapsayan bir savunma iş birliğiyle 'İslam Barış Gücüne' dönüştürülmesi sağlanmalıdır...

Üye ülkelerle birlikte daha önce önerdiğimiz Dünya Barış Konseyinden mülhem geçici bir ABD, Rusya, Çin ve AB'den oluşan Ortadoğu Barış Koalisyonu/Konseyi oluşturulmalı, süratle bölgede istikrar sağlanması hedeflenmelidir.

Orta Doğu'da yaşanan krizler, geçici ateşkes girişimleriyle çözülemeyecek kadar derin ve çok boyutlu bir hal almıştır. Bu nedenle bölgesel güvenliği bütüncül bir yaklaşımla ele alacak, sürekliliği olan bir diyalog mekanizmasının oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda Türkiye'nin girişimiyle, Birleşmiş Milletler himayesinde ve Ortadoğu Barış Koalisyonu/Konseyiyle dirsek temasında olan Ortadoğu Güvenlik ve Barış Konferansı toplanmalı; Filistin'de iki devletli kalıcı barışın tesis edilmesi ve Ortadoğu'nun barış ve istikrar iklimine kavuşması için yol haritası belirlenmelidir."

'ANKARA DEKLARASYONU İ LAN ED İ LMEL İDİ R'

Bahçeli'nin önerileri arasında Türkiye tarafından bir "Ankara Deklarasyonu" ilan edilmesi de yer aldı. Bahçeli, deklarasyon önerisini şöyle açıkladı:

"Türkiye tarafından bölgesel güvenlik anlayışına yön veren ilkeleri ortaya koyan, barış ve huzur iklimini merkeze alan 'Ankara Deklarasyonu' ilan edilmelidir. Ayrıca Türkiye, İsrail'den kendisine yönelik olası bir hasmane saldırıya karşı asla tepkisiz kalmayacağını, doğabilecek sonuçlardan Türkiye'nin sorumlu olmayacağını ilan etmelidir. Aynı zamanda, dünya Yahudiliğine zor zamanlarında kucak açmış bir millet olarak, İsrail yönetiminin bir katilin eline kalmasından üzüntü ve endişe duyulduğu da vurgulanmalıdır."

Bahçeli ayrıca BM çatısı altında tarafsız bir "Uluslararası Ateşkes Gözlem Misyonu" kurulmasını; misyonun ateşkes ihlallerini kayda geçirmesini, insani yardım koridorlarını denetlemesini ve sivillerin korunmasına ilişkin gelişmeleri raporlamasını önerdi.

Diplomatik girişimlerin sürekliliği için "Uluslararası Arabuluculuk Temas Grubu" kurulması çağrısı da yapan Bahçeli, İsrail'e yönelik "Kademeli Diplomatik Baskı ve Teşvik Mekanizması" oluşturulmasını ve "Barış için İsrail'in Çevrelenmesi" politikasının uygulanmasını istedi.

Bahçeli, bu çerçevede "başta bölge ülkeleri olmak üzere İsrail üzerinde siyasi ve ekonomik baskılar arttırılmalı, askeri caydırıcılık mekanizması etkinleştirilmelidir" derken, İsrail'in ateşkese uyması, yerleşim faaliyetlerini durdurması, müzakerelere dönmesi ve uluslararası hukuka uyum sağlaması halinde diplomatik ve ekonomik teşviklerin devreye sokulabileceğini belirtti.

Türkiye'nin bölgesel barış düzeninin kurulmasında öncü rol üstlenmesi gerektiğini belirten MHP Genel Başkanı, açıklamasını İsrail'e yönelik şu uyarıyla tamamladı:

"Öyle anlaşılıyor ki İsrail yakın tarihte yaptığımız uyarıları görmezden gelmiştir. Bir kez daha hatırlatalım. Türkiye egemenlik haklarına yönelik saldırılar karşısında kapı kapı dolaşacak bir aktör değildir. Türk milleti ayağa kalktığı zaman önünde durabilecek bir güç de yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin vicdanının sesi, tarihi sorumluluğunun ve stratejik aklının temsilcisidir."

Kaynak: ANKA