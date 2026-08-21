Batman’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kürtçe ve Türkçe teşekkür pankartları

Batman’ın birçok noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarının yer aldığı Kürtçe ve Türkçe "teşekkür mesajları içeren afişler asıldı.

TÜRKÇE VE KÜRTÇE TEŞEKKÜR

Şehrin işlek caddelerine ve ana arterlerine yerleştirilen pankartlarda Kürtçe "Gelek Spas" (Çok Teşekkürler) ve "Teşekkürler Reis" ifadeleri yer aldı.

PANKARTLARDA "BİRLİK" MESAJI

Görsellerde ayrıca toplumsal birlik ve beraberlik vurgusu taşıyan "Hepimiz Biriz, Hepimiz Kardeşiz" mesajlarına yer verildi.

Pankartlar kent sakinlerinin dikkatini çekerken, verilen mesajlar sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com