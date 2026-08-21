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61 yıllık Türk devi iflas etti

61 yıllık Türk devi iflas etti
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Bursa'da 1965 yılından bu yana 2 fabrikasıyla üretim yapan ve 24 ülkeye ihracat gerçekleştiren BBX Baby Kids Tekstil resmen iflas etti. Mali yapısını düzeltmesi için tanınan 3 aylık geçici konkordato sürecinde borç batağından kurtulamayan 61 yıllık köklü firma hakkında Bursa 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından tasfiye kararı çıkarıldı.

Bursa'da 1965 yılından bu yana bebek ve çocuk tekstili sektöründe faaliyet gösteren, 2 fabrikasıyla 24 ülkeye ihracat yapan BBX Baby Kids Tekstil resmen iflas etti. Mali yapısını düzeltemeyen yarım asırlık dev firmanın konkordato süreci olumsuz sonuçlandı.

Türkiye tekstil sektörünün başkentlerinden Bursa’da köklü bir firma daha ekonomik kriz çarkına takıldı. 1965 yılında kurulan, Türkiye pazarının yanı sıra dünyada 24 ülkeye ihracat gerçekleştiren ve bünyesinde iki dev üretim tesisi barındıran BBX Baby Kids Tekstil’in mali sıkıntıları yargı kararıyla noktalandı.

KONKORDATO MÜHLETİ DE DERMAN OLMADI

Şirketin mali yapısındaki bozulmalar üzerine daha önce mahkemeye başvurulmuş ve borçların yapılandırılması adına firmaya 3 aylık geçici konkordato mühleti tanınmıştı. Ancak atanan komiserler ve mahkeme heyetince yürütülen incelemelerde, tanınan süreye rağmen firmanın ekonomik durumunun iyileşmediği, mali tablonun düzeltilemediği ve borca batıklık durumunun devam ettiği tespit edildi.

MAHKEME İFLAS DÜĞMESİNE BASTI

Bursa 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, 19 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği kritik duruşmada dev firmanın son durumunu masaya yatırdı. Mahkeme heyeti, şirketin borca batık durumda olduğuna ve konkordato şartlarını taşıyamayacağına hükmederek BBX Baby Kids Tekstil hakkında resmen iflas kararı verdi. Kararla birlikte 61 yıllık tekstil devinin tasfiye süreci başlatıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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