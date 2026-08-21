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Acun Ilıcalı'nın hayali yarın gerçek oluyor

Acun Ilıcalı'nın hayali yarın gerçek oluyor
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin 10 yıllık Premier Lig hasreti sona eriyor. İngiliz ekibi, yeni sezonun ilk haftasında cumartesi günü Manchester United'ı ağırlayarak Premier Lig'e geri dönecek.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 10 yıllık aranın ardından Premier Lig'e geri dönüyor. Championship'te geçen sezon play-off'ları geçerek Premier Lig biletini alan Hull City, yeni sezonun ilk haftasında Manchester United'ı ağırlayacak.

İLK SINAV MANCHESTER UNITED

MKM Stadı'nda cumartesi günü oynanacak karşılaşma TSİ 14.30'da başlayacak. Acun Ilıcalı'nın takımı böylece Premier Lig'deki 38 haftalık maratonuna dev bir maçla başlayacak.

KADROYA 11 TAKVİYE

Premier Lig'e güçlü dönmek isteyen Hull City, yaz transfer döneminde şu ana kadar 11 transfer gerçekleştirdi. Teknik direktör Sergej Jakirovic'in ise sakat oyuncuların fazlalığı nedeniyle Manchester United karşısında geçen sezonki kadro ile yeni transferlerden dengeli bir 11 oluşturması bekleniyor.

Geçen sezon 17 gol atarak Premier Lig'e yükselişte büyük pay sahibi olan Oli McBurnie, yeni sezonda da takımın en önemli gol silahlarından biri olacak.

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