Haberler

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda! Talisca için anlaşma iddiası

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda! Talisca için anlaşma iddiası Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda! Talisca için anlaşma iddiası
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması devam ederken Anderson Talisca'nın geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Yabancı kontenjanı nedeniyle ayrılığı gündeme gelen Brezilyalı yıldızın, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

  • Brezilya basınına göre BAE temsilcisi Al-Jazira, 32 yaşındaki Anderson Talisca ile anlaşmaya vardı.
  • Transferin tamamlanması için Fenerbahçe ile kulüpler düzeyindeki sürecin sonuçlanması gerekiyor.
  • Talisca daha önce 2018-2021 arasında Çin'de Guangzhou, ardından Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giymişti.

Kadrosunda değişime devam eden Fenerbahçe'de yabancı oyuncu kontenjanında yer açılması için bazı isimlerle yolların ayrılması gündemde.

Bu kapsamda geleceği merak edilen futbolculardan biri de Anderson Talisca oldu. 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili Brezilya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

AL-JAZIRA TALISCA İÇİN DEVREDE

Brezilya basınından Pablo Oliviera'nın haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira, Talisca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde, Al-Jazira'nın Brezilyalı yıldızla yaptığı görüşmelerde önemli mesafe katettiği belirtildi.

"TALISCA İLE ANLAŞMAYA VARILDI"

İddianın en dikkat çeken bölümü ise taraflar arasındaki görüşmelerin sonucu oldu. Al-Jazira'nın Talisca ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Ancak transferin tamamlanabilmesi için Fenerbahçe ile kulüpler düzeyindeki sürecin sonuçlanması gerekiyor. Sarı-lacivertlilerden Talisca'nın ayrılığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BAE'YE GERİ DÖNEBİLİR

Transferin gerçekleşmesi halinde Talisca, kariyerinde yeniden Birleşik Arap Emirlikleri'nin yolunu tutacak. Brezilyalı futbolcu daha önce 2018-2021 yılları arasında Çin'de Guangzhou forması giymiş, ardından Suudi Arabistan'da Al-Nassr'a transfer olmuştu.

Kaynak: Haberler.com
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı

Süleymancılar'ın liderinin kardeşi yurt dışına kaçarken yakalandı
3 kardeş sahilde ölü bulundu, kayıp 4. kardeşten haber var

3 kardeş sahilde ölü bulundu, kayıp 4. kardeşten haber var
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi

Ünlü markanın sucuklarından at ve eşek eti çıktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar

Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar
Süper Lig'de topa vuramıyordu, yeni takımında şov yapıyor

Süper Lig'de topa vuramıyordu, yeni takımında şov yapıyor
Mehmet Ali Erbil’in torunuyla keyfi sosyal medyaya yansıdı!

Mehmet Ali Erbil’in torunuyla keyfi sosyal medyaya yansıdı!
Dursun Özbek en sonunda patladı: Bıktım

"Ben bundan bıktım" diyerek patladı
Rus yüzücü hayatını kaybetmişti: Boğaziçi yüzme yarışında yeni güvenlik önlemleri

Rus yüzücünün ölümünden sonra dev yarışmada yeni güvenlik tedbirleri
Aman Aziz Yıldırım görmesin! Fener taraftarını çileden çıkaran olay

Bu ne böyle hocam? Eğer doğruysa güle güle
Rolünden çıkamamış gibi! Kurtlar Vadisi oyuncusundan trafikte yakışıksız hareketler

Kurtlar Vadisi oyuncusundan yakışıksız hareketler