Mabel Matiz 'Ha Leylim' Soruşturmasında İfade Verdi: Yurt Dışı Çıkış Yasağı

Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca, 'Ha Leylim' isimli şarkının sözleri ve video klibine ilişkin müstehcenlik suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Karaca, 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca, 'Ha Leylim' isimli şarkının sözleri ve video klibine ilişkin müstehcenlik suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılıkta ifade veren Karaca, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Karaca, çıkarıldığı mahkemece 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı