Vinicius'un son paylaşımı tartışma yarattı

Vinicius Jr.'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla birlikte dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Brezilyalı yıldızın antrenmanlara kız arkadaşıyla birlikte katıldığı görüldü. İkilinin antrenman ortamındaki görüntüleri, Real Madrid taraftarlarının da dikkatinden kaçmadı.

REAL MADRID TARAFTARINI ENDİŞELENDİRDİ

Vinicius Jr.'ın kız arkadaşıyla antrenmanlara katılması bazı Real Madrid taraftarlarında endişeye neden oldu. Bazı taraftarlar, Brezilyalı yıldızın ilişkisine fazla odaklanmasının konsantrasyonunu etkileyebileceği ve bunun saha içindeki performansına yansıyabileceği yönünde yorumlarda bulundu.

"PERFORMANSINI ETKİLEYEBİLİR" YORUMLARI

Vinicius'un özel hayatıyla futbol hayatını bu kadar iç içe geçirmesini eleştirenler, yıldız oyuncunun tamamen futbola konsantre olması gerektiğini savundu. Buna karşılık, futbolcunun kız arkadaşıyla antrenmana katılmasının tek başına performansının düşeceği anlamına gelmeyeceğini savunanlar da oldu.

Vinicius Jr.'ın özel hayatındaki bu gelişmenin saha içindeki performansına herhangi bir etkisinin olup olmayacağını ise ilerleyen maçlardaki performansı gösterecek.

Kaynak: Haberler.com