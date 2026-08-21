Antalya Havalimanı'nda Korkunç Olay: Emekli Polis, Eşini Öldürdü
Antalya Havalimanı 2'nci Terminal otoparkında emekli bir polis memuru, beylik tabancasıyla eşini vurarak öldürdü. Kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, polis ekipleri şüpheliyi ikna etmeye çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ANTALYA Havalimanı 2'nci Terminal otoparkında emekli polis memuru, beylik tabancası ile eşini öldürdü.
Olay, Antalya Havalimanı 2'nci Terminal otoparkında meydana geldi. Emekli polis memuru, beylik tabancasıyla eşini vurdu. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti, diğer yandan şüpheliyi ikna etme çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı