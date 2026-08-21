İsrail'e bir rest de Bahçeli'den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın

İsrail ordusunun, 18 Ağustos'ta Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırı ve Netanyahu'nun küstah tehditleri, Türkiye-İsrail arasındaki gerilimi zirveye taşıdı. İki ülke arasında çatışma ihtimali konuşulurken, İsrail'e bir tepki de Bahçeli'den geldi.

MHP lideri Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"(İsrail) Türkiye’yi kışkırtmaktan, Türkiye’nin sabrını sınamaktan, ülkemizin millî güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir.

"TERÖRSÜZ BÖLGE YOLUNDA YAŞANAN GELİŞMELER İSRAİL'İN DENGELERİNİ SARSTI"

Terörsüz Türkiye’de alınan mesafe, terörsüz bölge yolunda yaşanan olumlu gelişmeler kaos ve çatışma ikliminden beslenen İsrail’in dengelerini sarsmış, oyunlarını bozmuştur. İsrail yönetiminin izlediği saldırgan ve yayılmacı siyaset, bütün bölgenin geleceğini tehdit eden başlıca güvenlik sorunlarından birine dönüşmüştür.

İsrail, mevcut yönetim eliyle yalnızca bölge için değil, bütün insanlık için bir tehdit kaynağı hâline gelmiştir.

Dünya Barış Konseyinden mülhem geçici bir ABD, Rusya, Çin ve AB’den oluşan Ortadoğu Barış Koalisyonu/Konseyi oluşturulmalı, süratle bölgede istikrar sağlanması hedeflenmelidir.

"ANKARA DEKLARASYONU İLAN EDİLMELİ"

Türkiye tarafından bölgesel güvenlik anlayışına yön veren ilkeleri ortaya koyan, barış ve huzur iklimini merkeze alan “Ankara Deklarasyonu" ilan edilmelidir."

Ayrıntılar geliyor...